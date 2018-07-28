В Уфе планируют создать самую большую акустическую рок-группу в России

Сотни музыкантов соберутся на музыкальный флешмоб Unplugged 1000. В столице Башкирии хотят повторить эксперимент прошлого года, собрав в одном месте тысячу музыкантов, которые бы синхронно исполняли одну и ту же песню. Масштабный музыкальный флешмоб состоится 5 августа в парке «Ватан». В отличии от идейного прародителя — «Дня 1000 музыкантов», фестиваль Unplugged 1000 будет полностью акустическим. Музыканты будут исполнять на всех имеющихся инструментах песни Zombie (The Cranberries), Satisfaction (The Rolling Stones), Radioactive (Imagine Dragons), а также «Это все» (ДДТ), «Видели ночь» (Кино) и «За тобой» (Золото Сив). Организаторы флешмоба обещают, что одну из песен будут исполнять совместно с ее автором. Для тех, кто играет не очень уверенно, проводят репетиции. Одна из них состоится 28 июля, в 20:00 в парке «Ватан».