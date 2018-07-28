Курские музыканты написали новый гимн для ФК «Авангард»

Авторство музыки и слов для гимна «сине-белых» принадлежит курской группе « Эдди Бубен». Теперь песня «Вперед куряне!» будет постоянно звучать на матчах команды на стадионе «Трудовые резервы».

Авторы гимна уже сотрудничали с фанатским сообществом и записали полноценный трек для поддержки ФК «Авангард». В мае этого года, перед финальным матчем Кубка России, в котором принимал участие «Авангард», «Эдди Бубен» выпустили клип «Без кубка не вернемся», который набрал в сети почти 600 тысяч просмотров. Так же клип стал ответом известному видеоблогеру Юрию Дудю, на вопрос: что находится внутри синего гаража на стадионе «Трудовые резервы»?