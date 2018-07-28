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Курские музыканты написали новый гимн для ФК «Авангард»
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Курские музыканты написали новый гимн для ФК «Авангард» 

Курские известия 28 июля 2018
Фото: Курские известия
Авторство музыки и слов для гимна «сине-белых» принадлежит курской группе « Эдди Бубен». Теперь песня «Вперед куряне!» будет постоянно звучать на матчах команды на стадионе «Трудовые резервы».
Авторы гимна уже сотрудничали с фанатским сообществом и записали полноценный трек для поддержки ФК «Авангард». В мае этого года, перед финальным матчем Кубка России, в котором принимал участие «Авангард», «Эдди Бубен» выпустили клип «Без кубка не вернемся», который набрал в сети почти 600 тысяч просмотров. Так же клип стал ответом известному видеоблогеру Юрию Дудю, на вопрос: что находится внутри синего гаража на стадионе «Трудовые резервы»?
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