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В историко-художественном музее открылась выставка раритетных музыкальных устройств
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В историко-художественном музее открылась выставка раритетных музыкальных устройств 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Не только услышать музыку прошлого, но и сыграть мелодию самостоятельно. В историко-художественном музее открылась выставка раритетных музыкальных устройств из частной коллекции Андрея Мациевского.
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