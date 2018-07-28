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В историко-художественном музее открылась выставка раритетных музыкальных устройств
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В историко-художественном музее открылась выставка раритетных музыкальных устройств
Вести Калининград
1 час назад
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Вести Калининград
Не только услышать музыку прошлого, но и сыграть мелодию самостоятельно. В историко-художественном музее открылась выставка раритетных музыкальных устройств из частной коллекции
Андрея Мациевского
.
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