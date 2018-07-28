Фанаты «Нашествия» не расстроились из-за Монеточки

Певицe Монеточкe (в миру — Елизавета Гырдымова) снова активно обсуждают в Сети, после ее отказа от выступления на "Нашествии", самом известном рок-фестивале нашей страны.

Артистка оставила в своей официальной группе следующее послание:

"Извиняюсь перед всеми, кто рассчитывал увидеть меня в этом году на Нашествии, но мое выступление отменяется. Простите, что я не предупредила вас раньше, всем мира"

Некоторые поклонники певицы предположили, что решение Монеточки связано с острой критикой ее творчества Земфирой.

Однако постоянные фанаты рок-фестиваля не высказали сожаления по поводу отсутствия певицы.

"Монеточка или та же Пошлая молли никак не могут заинтересовать людей старше 12 лет и умнее обезьяны. Так что на НШ таким коллективам делать нечего— не их контингент".

"Поддерживаю, Концерт пройдет хорошо "без такой музыки":) прослушал пару песен, честно — вам необходимо взять уроки по вокалу. Да, вы умеете играть, но.. абсолютно не попадаете в ноты. Предлагаю взять "творческую паузу". Еще раз спасибо "что не появитесь на концерте"

"При этом ранее от выступления на "Нашествии" отказались еще несколько групп — "Пошлая Молли", "Элизиум", "Порнофильмы" и "Йорш". Так это же замечательно, что на нашествии не будет хрен пойми кого"

"Но без молли и монеточки фест явно много не потеряет)"

"Она и не должна по логике там выступать, но все мы помним, что Нашествие уже не рок-фестиваль, а розовый попсовый карнавал, где выступают исполнительницы с оппозиционными песнями для девочек"