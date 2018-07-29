Варвара Визбор: «В эмоциональном плане мне, наверное, восемь лет — не больше»

Серия концертов под открытым небом Summer Sound пройдет на дизайн-заводе «Флакон» с 6-го по 12 августа. В течение недели там выступят более 20 артистов, представляющих самые разные тенденции развития современной российской сцены.

8 августа пройдет концерт Варвары Визбор — наследницы творческой династии Визборов, переосмыслившей бардовскую музыку своих легендарных прародителей и их современников, превратив ее в нечто свое и современное.

Незадолго до концерта Варвара ответила на вопросы портала Москва 24.

Самый популярный стереотип о вас Внучка Визбора, наверное. Довольно часто спрашивают: «Мешает или помогает мне известная фамилия?» Лично я никогда не задавалась этим вопросом. Ведь то, что я исполняю некоторые песни дедушки и бабушки, исходит исключительно от души. Я иногда думаю, что, в принципе, мне же могли не понравиться песни, тексты, их мелодика. Но все наоборот.

Вещь, расстаться с которой выше ваших сил Термос. В нем обычно вода или чай.

Что сделано, то сделано, но вы в это больше никогда не ввяжетесь

Никогда больше не поеду по Польше на автомобиле.

На что вам никогда не хватало смелости?

На многие вещи. Отвечу цитатой из группы «Кино»: «Встать и выйти из ряда вон, сесть на электрический стул или трон».

Ваш главный скрытый талант

Я доктор. «Мой друг доктор не знает, что делать со мной…» Да, я доктор.

За что в своей жизни вы заплатили слишком высокую цену?

Такого еще не было. Я думаю, что все мы живем, и за это обязательно заплатим.

В какой точке мира вам комфортнее всего?

Например, в Беларуси, в Минске.

Мечты детства, которые вам все-таки удалось воплотить

Петь, плясать и воображать!

На какой возраст вы себя чувствуете?

В эмоциональном плане мне, наверное, восемь — не больше.

Что может получить от вас какой-то эмоциональный отклик — музыка, книга или кино?

Из музыки — много всего, очень много, но больше всего люблю что-то из тех времен, когда музыка еще была живой — Нора Джонс , Sade, Simply Red. На самом деле, проще спросить, что мне не нравится — в плеере огромное разнообразие. Разве что рэпа немного, но он все же есть. Я, например, недавний поклонник Ноггано

Любимый писатель — Милорад Павич . Очень рекомендую его «Ящик для письменных принадлежностей». Из русской классики — Гоголь и Чехов. Боже, Чехов! Я, наконец, поняла, что краткость, в самом деле, — сестра таланта. А еще я в полном восторге от «Дня опричника» Сорокина.

Если бы вы могли исполнить одно любое желание, чье бы оно было и какое?

Почему одно желание? Я могу исполнить много желаний, и все они будут мои.

Место в Москве, куда хочется возвращаться из раза в раз Крокус Сити Холл.