Группа «Звери» представит в Оренбурге новый альбом

Популярная поп-рок-группа «Звери» даст концерт на сцене СКК «Оренбуржье» в областном центре. Выступление запланировано на 4 октября. Информация об этом появилась на официальном сайте коллектива, где расписан тур по Росси в поддержку нового альбома группы «Друзья по палате». В Оренбург музыканты приедут после концерта в Томске, а сразу после отправятся в Ульяновск.

Как говорят организаторы концерта, в программу вошли не только новые песни, которые уже успели полюбиться поклонникам — ​ «Разум» и ​ «Танцуй-2», но и старые добрые хиты, без которых группу просто не отпустят со сцены — «​Просто такая сильная любовь»​, ​ «Рома, извини», ​ «Южная ночь»​, ​ «Танцуй» и многие другие полюбившиеся миллионами песни.

Специально для ​ концертного тура «Друзья по палате» разработано ​ новое эффектное световое шоу, которым можно будет насладиться за полтора часа выступления группы.