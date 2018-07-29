Ещё
Группа «Звери» представит в Оренбурге новый альбом
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Группа «Звери» представит в Оренбурге новый альбом 

АиФ-Оренбург 29 июля 2018
Фото: АиФ-Оренбург
Популярная поп-рок-группа «Звери» даст концерт на сцене СКК «Оренбуржье» в областном центре. Выступление запланировано на 4 октября. Информация об этом появилась на официальном сайте коллектива, где расписан тур по Росси в поддержку нового альбома группы «Друзья по палате». В Оренбург музыканты приедут после концерта в Томске, а сразу после отправятся в Ульяновск.
Как говорят организаторы концерта, в программу вошли не только новые песни, которые уже успели полюбиться поклонникам — ​ «Разум» и ​ «Танцуй-2», но и старые добрые хиты, без которых группу просто не отпустят со сцены — «​Просто такая сильная любовь»​, ​ «Рома, извини», ​ «Южная ночь»​, ​ «Танцуй» и многие другие полюбившиеся миллионами песни.
Специально для ​ концертного тура «Друзья по палате» разработано ​ новое эффектное световое шоу, которым можно будет насладиться за полтора часа выступления группы.
АиФ-Оренбург: последние новости
В Ясненском округе прокуратура отстаивает права дошколят на тепло в детсаду 70 оренбургских школьников увидят главную елку России В Оренбурге ночью пропал 10-летняя девочка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сериалы, напичканные сексом под завязку
Непредсказуемые кошмары прямого эфира2
Советские актрисы, сыгравшие роли не по возрасту5
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок1
Шокирующая история Покахонтас
Видео
00:49
Мила Йовович снова стала инопланетянкой
ТВ
02:04
Шварценеггер переехал лимузин на своем танке
ТВ
00:29
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок
Кино
05:08
Сериалы, напичканные сексом под завязку
ТВ
00:20
Билан заинтриговал свадебным видео
Концерты
03:47
Шокирующая история Покахонтас
С детьми
11:30
Чем готовы пожертвовать актеры ради премий
Кино
04:57
Что стало с актерами из «Дня рождения Буржуя»
ТВ
02:55
Пухлые щеки Костолевского чуть не сорвали съемки
Кино
04:46
Сергей Безруков снял двухлетнюю дочь в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение