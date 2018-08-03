Как под копирку: звезды и их дети в одном возрасте

У этих звездных детей уж точно не возникает вопросов, на кого же они похожи.

А если все-таки среди них находился кто-то очень интересующийся и сомневающийся, то ему просто показывали семейный альбом с детскими фотографиями мамы, папы, бабушки или дедушки.

Специально ко дню рождения Мэми Гамнер (3 августа старшей дочери Мэрил Стрип исполняется 35 лет) «Летидор» примерил на себя пенсне Эркюля Пуаро и отыскал фотографии звезд и их детей в одном возрасте.

Мерил Стрип и ее дочь Мэми

Кадр из фильма «Крамер против Крамера»; www.legion-media

Уже давно прошло то время, когда люди говорили, что оскароносная актриса и ее старшая дочь похожи только внешне. Знатоки уверяют, что артистического дарования в Мэми Гаммер ни на йоту меньше, чем у ее легендарной мамочки.

Да и сама Мерил Стрип уверяет, что первые актерские задатки у ее малышки стали проявляться еще в 3 месяца!

Не удивительно, что Мэми решила стать актрисой.

Публикация от Mamie Gummer (@mamiegummer)

10 Окт 2016 в 9:45 PDT Только не подумайте, что девушке спокойно не спалось из-за того, что ее мать в 30 лет сыграла оскароносную роль (в драме Роберта Бентона «Крамер против Крамера» Стрип исполнила роль дизайнера Джоанны Крамер — Прим.ред.), а она — нет.

Зато в 29 лет Мэми блистала в телесериале «Доктор Эмили Оуэнс» (девушка сыграла главную роль — Прим.ред.), а в 2015 году снялась в фильме «Рики и Флэш» вместе с Мерил Стрип!

Кстати, всех соскучившихся по игре оскароносной актрисы в августе ждет сюрприз. С 16 августа в кинотеатрах можно увидеть комедию «Mamma Mia! 2» с Мерил Стрип в главной роли!

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Ани Лорак и ее дочь София

Instagram@anilorak

Если еще буквально пару лет назад (а свою дочь Ани Лорак показала публике, когда девочке было чуть больше 5 лет) можно было сказать, что маленькая София — копия папы Мурата Налчаджиоглу, то сейчас с уверенностью можно утверждать обратное. С каждым днем девочка все больше напоминает свою звездную маму в детстве.

Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

16 Май 2018 в 9:10 PDT Поклонники уверены, что у девочки такой же, как у певицы взгляд — спокойный и уверенный, такие же изящные губы и нос. Правда, по всей видимости, сама Лорак все-таки склоняется к мнению, что 7-летняя София больше переняла от своего папы.

Публикация от Ани Лорак (@anilorak)

11 Июн 2018 в 4:36 PDT ❤️ Мои близнецы!

так известная певица подписала этот кадр.

inst @rudkovskayaofficial

Что-то нам подсказывает, что сын олимпийского чемпиона в мужском одиночном катании Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской никогда не задавался вопросом — на папу или на маму он больше похож. Даже если Саша и уверен, что черты лица ему достались от мамы (большинство поклонников звездной пары считают, что это именно так), то вот в том, что страстная любовь ко льду передалась ему от папы — ни на секунду не сомневается.

Этот коллаж Яна Рудковская выложила в своем «Инстаграме» за три дня до 5-летия маленького Саши и написала:

Саша и папа, фото отделяет всего навсего 30 лет! Одинаковые костюмы и оба на коньках)

И Гном Гномыч (так Сашу называют близкие и поклонники — Прим.ред.), и будущий олимпийский чемпион впервые надели коньки в одном и том же возрасте, да и вышли на лед в костюме Щелкунчика в одном возрасте. Мало того, Саша лично принимал участие в шоу «Щелкунчик» и «Щелкунчик-2», которые организовывали его родители.

Если учесть тот факт, что 5-летний фигурист вместе со своим легендарным отцом открывал чемпионат Европы по фигурному катанию, можно практически гарантировать, что через 10 лет Саша Плющенко станет победителем в чемпионате мира среди юниоров.

Риз Уизерспун и ее дочь Ава Instagram@reesewitherspoon; www.legion-media.ru Эта парочка не раз попадала в наши рейтинги самых похожих звездных родителей и их детей. В данном случае не нужно обладать хорошим зрением и даже не нужно увлекаться светской хроникой, чтобы понять, что Ава была похожа на свою звездную маму и в 5, и в 10, и в 18 лет.

Единственное, что не роднит Риз Уизерспун и ее дочь, так это их увлечения.

Главным хобби Риз в школьные годы было получение хороших оценок и чтение книг. А вот Аве больше нравится эти книги не читать, а разрисовывать — девочка уже давно учится в престижной художественной школе.

Публикация от Ava Phillippe (@avaphillippe)

18 Сен 2017 в 12:09 PDT Кстати, свой первый «Оскар» Риз получила в 30 лет. Как знать, может быть, Аве удастся повторить успех мамы и получить главную кинонаграду, но, например, за лучший дизайн костюмов? Не зря же девочка с такой тщательностью следит за гардеробом своей звездной мамы.

Instagram@arthurpirozhkov

Поклонники давно не могут решить, на кого больше похожа Амели — на папу Александра Ревву или на маму Анжелику. Но, по всей видимости, коллаж, который шоумен сам опубликовал в «Инстаграме» поставит точку в подобных спорах.

Подписчики Реввы практически единогласно «постановили», что, да Амелия — папина дочка.

Публикация от 𝑨 𝑵 𝑮 𝑬 𝑳 𝑰 𝑲 𝑨 𝑹 𝑬 𝑽 𝑽 𝑨 (@angelikarevva)

11 Июн 2017 в 7:56 PDT Интересно, что, по всей видимости, в данном тандеме «папа-дочь» прослеживается не только визуальное сходство. Подписчики «Инстаграма» 5-летней Амелии поймут, что мы имеем в виду. Девочка растет необыкновенно артистичной, пластичной и юморной — совсем как ее звездный папа, который в свое время блистал в КВН.

В интервью «Летидору» Александр Ревва признавался, что его мама-артистка была категорически против подобных увлечений сына — в ее воображении не клеились «хиханьки-хаханьки» и образ будущего профессора, который она себе нарисовала. Тем не менее, Ревва сцену не покинул.

Я думаю, что детям нужно давать право выбора. Они вовсе не обязаны идти по стопам родителей. Но если уж захотели и у них есть к тому предрасположенность — почему бы и нет? Главное — желание ребенка,

сказал шоумен в беседе с редактором «Летидора».

Так что, если вдруг Амели решит повторить успех Селин Дион, ее папа сопротивляться не будет.

Тимати и его дочь Алиса

Instagram@timatiofficial

Уж кто-кто, а известный рэпер не сомневается, что его дочь Алиса больше всего на свете похожа именно на него. В «Инстаграме» он нередко публикует фото девочки, а однажды показал коллаж со своими детскими фотографиями, чтобы поклонники еще раз убедились в том, что его догадки — истина.

«Мы с тобой одной крови, ты и я.» Маугли. Редьярд Киплинг

подписал фото знаменитый отец.

💪🏼💪🏼💪🏼)))

Публикация от Black Star (@timatiofficial)

17 Янв 2018 в 7:10 PST Но чуть раньше Тимати выяснением «степени похожести» Алисы на членов семьи занималась его мама — Симона. В августе прошлого года бабушка Алисы опубликовала в своем микроблоге вот такой коллаж. Разумеется, подписчики сразу же определили, что Алиса пошла именно в породу семьи Юнусовых (фамилия Тимати — Прим.ред.).

А вот и мы!✋️😊

Публикация от simona280 (@simona280)

26 Авг 2017 в 1:54 PDT «Летидор» визуальными сравнениями заниматься не будет. Мы лишь отметим, что в свои 4 года Алиса уже стала иконой стиля, и, по всей видимости, ничего не имеет против того, чтобы через несколько лет покорить своим талантом сцену. А вот танцами или пением — покажет время.

Instagram@lazarevsergey

Понять, кто на этом фото звездный отец, а кто — сын, можно разве что по качеству снимков. Слева, где кадр несколько «смазанный» — 3-летний Сергей Лазарев, а справа — его маленький сын. Но в данном случае не столько интересно их внешнее сходство, сколько одежда, в которой запечатлены Сергей и Никита.

Папа/сын! Разница 32 года! И самое главное, что комбинезон тот же))) сохранился)) (мама сохранила),

подписал этот кадр Сергей Лазарев в своем «Инстаграме».

«Ты в эпицентре жизни моей…» ❤️ #N #никитасергеевич #Лазаревы #ПапаСын

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)

25 Июл 2018 в 7:42 PDT Одеждой в стиле family look известный певец и его сын грешат нечасто — одинаковые рубахи они выбирают разве что для фотосессии. Да и увлечения у Никиты отличаются от тех, что были в детстве у Сергея.

Мы стартанули по разным направлениям и пока идем по всем одинаково, поэтому сложно сделать вывод. Вот я, например, все детство на голове стоял, поэтому мама меня отвела в гимнастику. Никита вроде прыгает и скачет, но я вижу, что гимнастика — это для него не совсем то, что нужно. Сын очень любит футбол, играет с удовольствием, но еще и рисует прекрасно. Поэтому мы пока выбираем, на чем сосредоточиться более серьезно,

рассказывал Лазарев в интервью «Летидору».

Кети Топурия и ее дочь Оливия

Instagram@keti_one_official

Нет, мы не решили вас запутать. Поверьте, на этом коллаже два абсолютно разных человека. Хотя, как сказать… не то чтобы совсем разных. Этот кадр Кети Топурия опубликовала в своем «Инстаграме» пару лет назад, когда ее маленькой дочери Оливии стукнул годик.

Известная певица сообщила поклонникам, что справа на фотографии она в таком же возрасте.

Сейчас Оливии уже три года.

Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official)

21 Июн 2018 в 7:57 PDT И как отмечают поклонники звездной семьи, с годами это сходство несколько «трансформируется» — девочка становится в равной степени похожей как на свою маму, так и на своего папу (в прошлом году Кети сообщила, что она и ее муж бизнесмен Лев Гейхман уже не вместе — Прим.ред.).

Публикация от 💕Olivia 💕 (@olivia_geykhman)

15 Июн 2018 в 3:06 PDT Интересно, унаследовала ли девочка вокальный талант Кэти? Судя по видео, где Оливия поет песенку о кошечке, у девочки есть все шансы через лет –дцать заявить о себе на большой сцене.

В цитатах авторов орфография и пунктуация сохранены

Фото: Instagram@arthurpirozhkov

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