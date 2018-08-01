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За или против: как звездные мамы относятся к грудному вскармливанию
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За или против: как звездные мамы относятся к грудному вскармливанию 

Letidor.ru 8 часов назад
Фото: Letidor.ru
Кажется, ответ на вопрос, кормить новорожденного грудью или нет, — очевидный. Однако в жизни не все так однозначно.
С 1 августа стартует Всемирная неделя грудного вскармливания. По этому случаю «Летидор» решил вспомнить звездных мам, которым в свое время пришлось принять очень ответственное решение — кормить своего ребенка молоком или смесью.
Галина Боб
Instagram@galabob
По всей видимости, воспитание сына и грудное вскармливание было для Галины Боб приоритетной задачей, ведь она кормила грудью своего старшего сына Льва больше двух лет.
Когда в апреле 2017 года «Летидор» брал интервью у звезды сериала «Деффчонки», Галина ждала появления на свет второго ребенка и была озабочена тем, как отлучить сына от груди.
Я думала, что покормлю его до 2 лет — и все. Но сейчас, видимо, Лева чувствует приближающуюся конкуренцию, и у меня сердце разрывается. Он просит, просит, и я не могу ему отказать… Конечно, понемногу мы сокращаем… Надеюсь, что до родов придумаем что-нибудь, чтобы уже завершить окончательно,
— сказала Галина.
Однако завершить окончательно получилось только в роддоме. Когда мальчик пришел навестить маму и младшего братика, он попросил грудь. А Галина в шутку предложила Леве подарить ее малышу. Новоиспеченный старший брат эту идею поддержал.
Просто иногда, когда братик кушает, он подходит… смотрит… гладит младшенького по голове и говорит: «Братику подарили титюню». И все! И это таааааак трогательно! И с такооой нежностью! А мама самая счастливая в этот момент,
— рассказала Боб своим подписчикам в «Инстаграме».
Натали
Instagram@natali_star74
Многодетная мама Натали кормила грудью только своего старшего сына Арсения. Как и многие женщины, известная певица возлагала на грудное вскармливание серьезные надежды: она надеялась, что после окончания лактации ее природный размер груди станет немного больше. Однако этого не произошло — грудь даже уменьшилась!
Спустя несколько лет звездная мама с помощью пластических хирургов вернула былые формы. Но, к сожалению, второго сына Анатолия кормить грудью уже не смогла.
Молоко прибывало, а грудь каменела. Я пробовала в роддоме кормить Анатолия, но грудь сильно заболела. Так не должно было быть. Поэтому от грудного вскармливания мне пришлось отказаться,
— рассказывала Натали в интервью «Летидору».
Публикация от Наталья Рудина (певица Натали💖) (@natali_star74)
19 Июл 2017 в 6:42 PDT  Не спешите вздыхать с сожалением. Посмотрите на малыша Евгения (Натали стала многодетной мамой в 43 года — прим.ред.). Мальчик бодр, весел и все время поражает свою маму невероятной ловкостью.
Милана Кержакова
Instagram@milana_kerzhakova
Жена известного футболиста Александра Кержакова стала мамой, когда ей было 23 года. Казалось бы, прекрасный возраст, когда женщина находится на пике своих физических возможностей и может в полной мере наслаждаться материнством. Наверное, так и было бы, если бы не трагедия, которая случилась в семье Миланы (за несколько дней до рождения Артемия скончался отец девушки — член Совета Федерации РФ Вадим Тюльпанов).
Денек😇🌿🍃☀️
Публикация от Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova)
5 Июл 2017 в 4:44 PDT  После родов Милана очень быстро пришла в форму — через три месяца она стала весить даже меньше, чем до беременности. На вопрос о столь стремительном преображении Милана Кержакова ответила в своем интервью «Летидору»:
Моя диета не связана ни с чем веселым, ровно так же как и не связана с какими-либо самоограничениями. Она связана с нашей трагедией. Я не кормила грудью — молока у меня не было. Тогда я пила вино в небольших количествах, оно меня расслабляло, и есть мне совершенно не хотелось.
Наталья Водянова
Instagram@natasupernova
Сложно представить более серьезный повод для удивления поклонников, чем выход на подиум спустя три недели после родов (мы про легендарное дефиле Натальи Водяновой в рамках показа весенне-летней коллекции Givenchy в Париже в июне 2016 года). Однако известной модели удалось своим заявлением о грудном вскармливании шокировать людей сильнее.
В интервью британской ежедневной газете Evening Standard Водянова призналась, что каждый из ее пяти детей находился на грудном вскармливании. Если учесть тот факт, что старшему сыну супермодели 16 лет, а младшему 2 года, то Наталья практически 15 лет своей жизни в том или ином ритме кормила детей грудью!
Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova)
11 Сен 2017 в 5:36 PDT  Никто из них не отличался крепким сном, поэтому последние 15 лет я просыпаюсь каждую ночь минимум два раза,
— резюмировала многодетная мама.
Мы не знаем, откуда Наталья черпает силы и вдохновение, но воспитание пятерых детей и работа в рамках благотворительного фонда «Обнаженные сердца» ей удается на отлично!
Кристина Орбакайте
Starface.ru  Многодетная мама Кристина Орбакайте пришла к идее об искусственном вскармливании лишь с рождением третьего ребенка. Маленькая Клава, которая появилась на свет в марте 2012 года в Memorial Regional Hospital (Майами), с первых дней жизни получала смесь.
Счастливы вместе 👩❤️👩#happy #together #kristinaorbakaite #кристинаорбакайте #клавдияземцова #моидетимоярадость #лондон #london🇬🇧
Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)
8 Май 2017 в 12:13 PDT  Как оказалась, сыновей Никиту (родился в 1991 году в Лондоне) и Дени (появился на свет в 1998 году в Москве) артистка кормила грудью по два месяца, но в третий раз поступила по-другому.
Я не хочу мучить ребенка. Не себя, а ребенка! Потому что в течение двух месяцев, что я кормила грудью сыновей, они были все время голодные! Поэтому с Клавдией я решила, что буду кормить ее нормальными специальными смесями,
— так свое решение прокомментировала певица в эфире программы «Пусть говорят».
Instagram@pink
Говорят, если человек чего-то очень хочет, то он ищет возможности, а если у него нет желания, то причины. Если перевести это утверждение на язык мамских будней, то карьера не может помешать грудному вскармливанию, если это входит в планы женщины. По крайней мере, в этом уверена Пинк.
Публикация от P!NK (@pink)
16 Авг 2017 в 12:37 PDT  Вместе с семилетней Уиллоу и полуторагодовалым Джейсом она не только выходит в свет (например, на вручение премии «Грэмми»). Материнские обязанности звезда выполняет и во время концертов, и во время гастролей.
Гримерку Пинк с легкостью превращает в комнату для сцеживания молока.
Смеем предположить, что после этой фотографии мам, которые думали прекратить кормить ребенка грудью из-за необходимости выйти на работу, стало значительно меньше.
Ким Кардашьян
www.epa.eu  Старшая дочь светской львицы Норт — вылитый папочка Канье Уэст. И сходство это не ограничивается только внешностью. Говорят, пятилетняя девочка на редкость упряма и… ревнива. Как сама Ким призналась в эфире шоу Kocktails with Khloe, девочка очень сильно ревновала к ней своего младшего брата. Особенно тяжело приходилось звездной маме в моменты кормления Сейнта.
Однажды Норт взяла один из моих бюстгальтеров и положила туда маленький пакетик молока, а затем начала пить его из трубочки,
— рассказала Ким.
Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)
9 Июн 2018 в 6:50 PDT  Однако, по словам звезды, девочка очень быстро проанализировала свой поступок и попросила у нее прощения:
После случившегося она сказала, что больше не будет плохо себя вести и что я могу продолжить кормить Сейнта грудью. Но я честно ответила ей, что у меня уже нет молока.
Интересно, что став мамой в третий раз (дочь Чикаго в январе 2018 года паре родила суррогатная мать — прим.ред.), Ким заявляла о своем желании самостоятельно кормить новорожденную девочку грудью.
Анастасия Приходько
Instagram@prykhodko_official
Победительница «Фабрики звезд — 7», представительница России на конкурсе «Евровидение» Анастасия Приходько впервые стала мамой в 22 года.
Но в 2010 году интернет разрывался не только от поздравлений в адрес певицы и ее дочери Нанны, но и от упреков. Негодование фанатов вызвал тот факт, что певица не кормит малышку грудью. В прессе появлялись разные версии, почему Приходько сделала выбор в пользу искусственного вскармливания.
Так, например, в мае 2010 года в интервью телеканалу «1+1» Анастасия сказала:
К сожалению, у меня никак не получится совмещать и кормление каждые три часа, и при этом уезжать в Донецк, Харьков с концертами…
А буквально через месяц портал tochka.net опубликовал разговор с новоиспеченной мамой, где она прокомментировала нападки со стороны поклонников:
У нас всегда люди хотят залезть в душу в поисках правды. Скажу так: я не кормлю по медицинским показаниям, мне нельзя, потому что у меня резус-конфликт с ребенком. У дочери папина группа крови, если бы я могла, естественно, я бы кормила.
Сейчас Нанне уже восемь лет.
Публикация от Анастасія Приходько (@prykhodko_official)
8 Апр 2018 в 3:09 PDT  В марте певица опубликовала фото своей дочери и поздравила красавицу с днем рождения.
В цитатах авторов орфография и пунктуация сохранены
Фото: Instagram@pink
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