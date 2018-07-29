Музыка для вождей и супергероев: на «Доброфест» приехли Ленин, Дедпул и Гарри Поттер. Смотрим фото

На фестивале подружились Дедпул и Человек-паук

Под Ярославлем отгремел второй день «Доброфеста». Жара не помешала зрителям облачиться в супергеройские и не очень костюмы и зажигать под песни любимых групп. Гости музыкального фестиваля отрывались, как могли. Кажется, с каждым годом люди всё больше готовятся к «Доброфесту»: на поле в Левцово наш фотограф встретила Дедпула, Человека-паука и Гарри Поттера

В костюмах было жарковато

Ну где ещё можно встретить Гарри Поттера, показывающего «козу»

Спокойно отдохнуть можно было чуть поодаль от сцены

Выделиться на таком фестивале, залачив волосы в ирокез, вряд ли получится

Когда устала от танцев, но душа требует продолжения

Жара, музыка и любовь

С ирокезом были даже противогазы

Признание для любимой группы

Кто-то привез с собой мягкую игрушку

На фестиваль даже привезли ростовой портрет Ленина

Между выступлениями можно было поиграть

Сегодня пройдёт последний день фестиваля

Фоторепортаж с первого дня музыкального фестиваля.