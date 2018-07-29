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Музыка для вождей и супергероев: на «Доброфест» приехли Ленин, Дедпул и Гарри Поттер. Смотрим фото
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Музыка для вождей и супергероев: на «Доброфест» приехли Ленин, Дедпул и Гарри Поттер. Смотрим фото 

76.ru 29 июля 2018
Фото: 76.ru
На фестивале подружились Дедпул и Человек-паук
Под Ярославлем отгремел второй день «Доброфеста». Жара не помешала зрителям облачиться в супергеройские и не очень костюмы и зажигать под песни любимых групп. Гости музыкального фестиваля отрывались, как могли. Кажется, с каждым годом люди всё больше готовятся к «Доброфесту»: на поле в Левцово наш фотограф встретила Дедпула, Человека-паука и Гарри Поттера.
В костюмах было жарковато
Ну где ещё можно встретить Гарри Поттера, показывающего «козу»
Спокойно отдохнуть можно было чуть поодаль от сцены
Выделиться на таком фестивале, залачив волосы в ирокез, вряд ли получится
Когда устала от танцев, но душа требует продолжения
Жара, музыка и любовь
С ирокезом были даже противогазы
Признание для любимой группы
Кто-то привез с собой мягкую игрушку
На фестиваль даже привезли ростовой портрет Ленина
Между выступлениями можно было поиграть
Сегодня пройдёт последний день фестиваля
Фоторепортаж с первого дня музыкального фестиваля.
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