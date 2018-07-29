Постоянные слушатели музыки Чайковского

Петр Ильич Чайковский (1840 — 1893) — русский композитор и автор множества известных произведений, в числе которых знаменитое «Лебединое озеро». Непростая история жизни композитора временами ощущается в его творчестве. При жизни Чайковского было много споров вокруг его личной жизни, предпочтений, понимания музыки. Но нам при взгляде из дня сегодняшнего остается лишь сила его произведений и вклад, который он внес в мировое культурное наследие.

Согласно некоторым статистическим данным, Чайковский, например, в 2017 году стал одним из шести самых исполняемых по всему миру великих композиторов наряду с Моцартом, Бетховеном, Бахом, Шубертом и Брамсом.

И вот в Москве, на Тверской улице есть известный концертный зал имени этого выдающегося композитора. Концертный зал имени Чаковского, построенный в 1921 году, — важное место для выступлений ведущих симфонических оркестров, солистов, хоров Москвы. На сцену здесь выходят всемирно известные пианисты, дирижеры, скрипачи, вокалисты, симфонические и камерные оркестры.

Наряду с потрясающей акустикой интересна и внутренняя архитектура этого зала. Поражает глубина внутреннего пространства, потолок, обеспечивающий больший простор. Неброско выглядят сидения, которые по своему расположению, как в древнегреческих театрах, дают зрителям равные возможности для наблюдения за происходящим на сцене. Непритязательна овальная сцена, на которую делается акцент при освещении. Зал вмещает более полутора тысячи зрителей, и во время концертов свободных мест, как правило, не остается.

Недавно я побывал в этом месте со своим другом. Московский государственный академический симфонический оркестр исполнял некоторые произведения Чайковского.

Поскольку билеты были у меня, я, ожидая своего друга, стоял у входа и непроизвольно наблюдал за людьми, приходившими на концерт. Первое и оставшееся впечатление — завсегдатаи. Около 70% — женщины, большинство из них — в возрасте 40-70 лет. То есть наибольшим спросом эта важнейшая площадка для проведения концертов классической музыки пользуется у женщин среднего возраста и старше. Это не статистика, а только мое наблюдение.

В концертном зале имени Чайковского бывают и иностранцы. Москвичи встречают их с некоторым интересом и удовлетворением, пребывая в приятном спокойствии от присутствия на концерте и возможности так посвятить себе время. Все нарядно одеты. Чрезвычайно внимательно, молча смотрят концерт.

Вы не увидите ни одного говорящего человека в этом зале, даже внезапный кашель они пытаются подавить. Они знают, где и сколько нужно аплодировать. Но самое интересное — это заключительная часть выступления. Когда концерт заканчивается, сеанс аплодисментов продолжается почти полчаса. Дирижер оркестра несколько раз покидает сцену и снова возвращается. Аплодисменты не утихают. Оркестр, который весьма удовлетворен этим, дарит зрителям короткие не вошедшие в программу фрагменты. Артистов заваливают цветами.

Завсегдатаи счастливы. Медленно, не спеша, они направляются к выходу. По парадной лестнице спускаются женщины в роскошных нарядах. Думая о новых концертах, они незаметно смешиваются с городской толпой.