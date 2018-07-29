В Твери пройдёт арт-фестиваль «Наш гараж»

29 июля во дворе Тверского художественного колледжа имени А. Г. Венецианова пройдёт музыкальный арт-фестиваль «Наш гараж».

Этот фестиваль, задуманный друзьями для создания новой музыкальной сцены в Твери, где звук идёт бок о бок с искусством. Организационную поддержку в подготовке мероприятия устроителям фестиваля оказали управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации Твери и ГБПОУ «Тверской художественный колледж имени А. Г. Венецианова».

Арт-фестиваль, по замыслу его создателей, должен сочетать в себе музыку и современное искусство. Для молодых исполнителей он станет возможностью показать публике себя и свои композиции, а для гостей фестиваля — возможностью найти себе музыку по душе. Инициатива получила широкий отклик в творческой среде: с учётом числа желающих выступить было принято решение организовать сразу две сцены — основную и акустическую. Разнообразную музыку вниманию зрителей представят коллективы и исполнители из Твери, Тверской и Московской областей.

Фестиваль «Наш гараж» будет проходить 29 июля с 15 до 21 часа во дворе Тверского художе-ственного колледжа имени А. Г. Венецианова по адресу: набережная Афанасия Никитина, дом 46. Вся актуальная информация о мероприятии размещена в группе в социальной сети «ВКонтакте» по адресу: https://vk.com/our_garage_tv, сообщает отдел информации и аналитики администрации города Твери.