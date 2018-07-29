Самарец планирует на грант «iВолги» открыть бюджетную студию звукозаписи для молодых музыкантов

«На данный момент мое хобби — это музыка. Я продвигаю свой проект, свою группу. Помимо этого, занимаюсь графическим дизайном на уровне профессионала, поэтому всем оформлением, продвижением я занимаюсь сам. Треки, естественно, полностью сделаны самостоятельно», — рассказывает о себе молодой человек.

Его проект называется «Бюджетная студия звукозаписи для молодых музыкантов». «В наше время все больше и больше появляется людей, которые хотят петь и делать что-то свое, но их ограничивает недоступность творческого развития: запись слишком дорогая, они не знают, куда податься и что делать после записи. Я подумал и решил, что стоит облегчить старт молодым музыкантам», — объясняет свою идею Иван.

Иван Кашицин музыкант, фронтмен, автор и основатель группы TWITO, умеет записывать и сводить треки, писать минусовки к песням. Нет только хорошего оборудования для реализации проекта. Экспертам форума автор готов предоставить полную смету и примеры своих работ.

Напомним, молодежный форум ПФО «iВолга-2018» проходит на фестивальной поляне Мастрюковских озер с 26 июля по 4 августа. Участники смогут получить на реализацию своих проектов до 10 млн рублей.