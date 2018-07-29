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Самарец планирует на грант «iВолги» открыть бюджетную студию звукозаписи для молодых музыкантов
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Самарец планирует на грант «iВолги» открыть бюджетную студию звукозаписи для молодых музыкантов 

Волга Ньюс 29 июля 2018
Фото: Волга Ньюс
«На данный момент мое хобби — это музыка. Я продвигаю свой проект, свою группу. Помимо этого, занимаюсь графическим дизайном на уровне профессионала, поэтому всем оформлением, продвижением я занимаюсь сам. Треки, естественно, полностью сделаны самостоятельно», — рассказывает о себе молодой человек.
Его проект называется «Бюджетная студия звукозаписи для молодых музыкантов». «В наше время все больше и больше появляется людей, которые хотят петь и делать что-то свое, но их ограничивает недоступность творческого развития: запись слишком дорогая, они не знают, куда податься и что делать после записи. Я подумал и решил, что стоит облегчить старт молодым музыкантам», — объясняет свою идею Иван.
Иван Кашицин музыкант, фронтмен, автор и основатель группы TWITO, умеет записывать и сводить треки, писать минусовки к песням. Нет только хорошего оборудования для реализации проекта. Экспертам форума автор готов предоставить полную смету и примеры своих работ.
Напомним, молодежный форум ПФО «iВолга-2018» проходит на фестивальной поляне Мастрюковских озер с 26 июля по 4 августа. Участники смогут получить на реализацию своих проектов до 10 млн рублей.
Форум проводится под патронатом полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Организатором выступает администрация губернатора Самарской области.
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