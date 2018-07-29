Новый клип #2Маши «Красное белое»: сексуальный полицейский, съемки в Нью-Йорке и эксклюзивный бэкстейдж

Дуэт #2Маши — Маша Зайцева и Маша Шейх — выпустили клип на песню «Красное белое» о деструктивных отношениях. «Такие отношения нет сил закончить, потому чувства все еще держат. Чтобы забыться хотя бы ненадолго, на помощь приходит бокал белого или красного вина», — говорит Маша Шейх, автор текста песни.

https://www.youtube.com/watch?v=4yXN1Wx3vDM

Клип Маши снимали в Нью-Йорке: «Мы давно мечтали туда поехать — это музыкальная столица мира. А приехать и уехать домой без клипа мы не могли. Мы вообще любим оставлять в памяти места наших путешествий в музыкальных клипах. Это можно наблюдать во многих наших видео. Например, наш хит „Босая“ мы сняли на острове Панган, где и познакомились однажды друг с другом».

https://www.youtube.com/watch?v=Vbtpm23ucw4

Кстати, в клипе главную мужскую роль сыграл самый настоящий полицейский.

«Наш герой патрулирует Нью-Йорк! (Смеются.) Мы сначала не поверили, когда увидели этого красивого мужчину на съемочной площадке. Он, скорее, похож на модель или актера. Причем у него не было опыта съемок — он впервые был в кадре! А справился на пять с плюсом. И хотелось бы подчеркнуть, что все сцены, где мы дрались, были натуральными и даже болезненными».

все слайды

Оператором клипа опять стала подруга Зайцевой и Шейх Ксения Мамаева. «Мы ей полностью доверяем. У нас уже образовалась своя банда, которую мы нарекли Comfort production». Но в этот раз к съемкам привлекли режиссёра и автора сценария Karina Kandel — она уже работала с Машей Зайцевой, а вот с проектом #2Маши — впервые. «У нее нестандартное видение сюжетной линии песни. И клип „Красное белое“ тому пример. Никто не ожидал от этой песни такой глубокой и даже болезненной истории».

А история на самом деле глубокая. Сама Kandel говорит о своей работе так: «Тема абьюза многих не обошла стороной… Если посмотреть мои клипы, я часто использую для визуального ряда физические проявления тяжелых эмоций между мужчиной и женщиной. В этой работе мы показали пример двух личностей. Одна сконцентрирована на себе. Другая — на мужчине и тонет в тяжелых деструктивных отношениях. Многим женщинам невыносимо сложно просто встать и уйти, хотя со стороны это кажется так очевидно и просто. Обычно нужно дойти до предела, достать до дна. Иногда нужна поддержка близкого человека. А близким в критической ситуации может оказаться даже случайный прохожий. Именно так и происходит в нашей истории. Уверена, каждый поймет клип по-своему».

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/novyj-klip-2mashi-krasnoe-beloe-seksualnyj-politsejskij-semki-v-nyu-jorke-i-eksklyuzivnyj-bekstejdzh/