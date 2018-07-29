Дальневосточная премьера оперы Рихарда Штрауса «Саломея» пройдёт 4 августа 

В заглавной партии выйдет солистка Мариинского театра и Приморской сцены Елена Стихина.
4 августа в 20:00 на Приморской сцене Мариинского театра в рамках III Международного Дальневосточного фестиваля «Мариинский» в концертном исполнении прозвучит музыкальная драма «Саломея». В заглавной партии выйдет солистка Мариинского театра и Приморской сцены — Елена Стихина, ярко заявившая о себе именно в этой роли на премьере в Санкт-Петербурге в 2017 году, передает пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра.
В роли Иоканаана — прославленный бас-баритон Евгений Никитин. Партию Ирода исполнит Андрей Попов, Иродиады — Ольга Савова. За пультом Симфонического оркестра Мариинского театра — Валерий Гергиев.
Елену Стихину также можно увидеть на Приморской сцене Мариинского театра 8 августа в опере Петра Чайковского «Пиковая дама». Она исполнит партию Лизы. Евгений Никитин 5 августа выйдет на сцену в роли Курвенала в опере Рихарда Вагнера «Тристан и Изольда» в постановке Дмитрия Чернякова. Дирижер — Валерий Гергиев.