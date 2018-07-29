Дальневосточная премьера оперы Рихарда Штрауса «Саломея» пройдёт 4 августа

В заглавной партии выйдет солистка Мариинского театра и Приморской сцены Елена Стихина

4 августа в 20:00 на Приморской сцене Мариинского театра в рамках III Международного Дальневосточного фестиваля «Мариинский» в концертном исполнении прозвучит музыкальная драма «Саломея». В заглавной партии выйдет солистка Мариинского театра и Приморской сцены — Елена Стихина, ярко заявившая о себе именно в этой роли на премьере в Санкт-Петербурге в 2017 году, передает пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра.