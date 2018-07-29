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Татарстанские симфоники покоряют Францию
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Татарстанские симфоники покоряют Францию 

Казанский репортер 29 июля 2018
Фото: Казанский репортер
Государственный симфонический оркестр РТ с успехом выступил на 38-м Международном фестивале фортепианной музыки Ла-Рок-д'Антерон во Франции. Обозреватель «Казанского репортера» узнал подробности этого знаменательного события. Этот фестиваль является одним из самых авторитетных музыкальных фестивалей в мире. Замок Ла-Рок, построенный в первой половине XVII века, в 1971 году обрел новую жизнь. Именно тогда в старинном замковом Парке де Флоранс состоялись первые концерты под названием «Musique à Silvacane». Со временем среди нескольких сотен многовековых платанов и секвой появились сцена и зрительская трибуна, а концерты с 1981 года обрели статус Международного фестиваля. — Масштаб фестиваля ошеломительный! — не сдерживал эмоций художественный руководитель и главный дирижер оркестра Александр Сладковский. — Поражает то, что в горах, в лесу, как из детского конструктора собран Концертный зал на две тысячи мест, сцена которого размещается на воде, а живая акустика этого зала, не требующая подзвучки, как это обычно бывает на открытом воздухе, соответствует акустическим шедеврам лучших залов мира. И что окончательно поражает, так это то, что рояль к сцене привозят на тракторе! Вот так деревенские средства производства приспособлены к высоким стандартам мировой музыкальной культуры. В этом году в афише фестиваля около сотни лучших музыкантов планеты из США, Израиля, Сербии, Южной Кореи, Литвы, Ливана, России, Кубы, Японии, Великобритании, Аргентины, Гонконга, Канады, Конго, Албании, Испании, Португалии, Дании, Чехии, Бельгии, Кубы, Польши, Германии и, конечно же, Франции, среди которых достойное место заняли симфоники из Татарстана. Каждый вечер в течение тридцати фестивальных дней концерты идут одновременно на трех-четырех площадках. За два вечера, отданных нашим музыкантам, прозвучали произведения Сергея Рахманинова, Петра Чайковского и Сергея Прокофьева. Солировали Юлианна Авдеева. Юрий Фаворин и Александр Малофеев. Крики «bravo!» и бурные овации долго не смолкали после каждого исполненного произведения. — Это восхитительно, — поделился впечатлениями Роланд Иванес, музыкальный обозреватель марсельской «Journal Ventilo». — Блеск и многокрасочность звучания Государственного симфонического оркестра РТ соперничает с оркестром Марсельской филармонии, Парижским камерным оркестром, Оденсе-Датским филармоническим оркестром и знаменитым камерным трио «Скиталец». — Разжечь магический огонь творчества в солистах непросто, — согласился с ним Жюльен Хэнк, музыкальный обозреватель парижской «La Terrasse», — но десантировавшийся на французской сцене оркестр из Татарстана под величественным руководством Александра Сладковского, блестяще справился с этой задачей. Покорение Европы в современных политических условиях — дело не из легких, но, кажется, наши земляки неплохо справляются и с этой задачей. Зиновий Бельцев.
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