Со сцены выпил за любовь

В Вязниках на «Солнечной поляночке» прошел 45-й фестиваль поэзии и песни, посвященный творчеству нашего земляка Алексея Фатьянова

Открыла концерт Алика Смехова, которая в сопровождении фанфарной группы духового оркестра исполнила всем известную песню «В городском саду играет духовой оркестр». После к ней присоединился ее отец — главный Атос России Вениамин Смехов

Порадовала своим выступлением и финалистка телевизионного проекта «Народный артист 3» Марина Девятова . Со сцены были исполнены такие хиты, как «Соловьи», «Тальяночка», «Где же вы теперь друзья однополчане?» и многие другие.

Один из участников проекта «Фабрика звезд» Марк Тишман , который также порадовал зрителей своим голосом рассказал, что песни на стихи Фатьянова буквально давят за душу.

«Это просто уникальный человек. В его стихах есть драма, есть история. Конечно, его песни любят все. Думаю, что и сейчас у нас есть хорошие поэты в стране, но музыка востребована совершенно другая. Я первый раз в Вязниках, но эта поляна, эта сцена — все, как песнях Фатьянова. Дух захватывает», — поделился своими эмоциями Марк Тишман.

Главным гостем праздника стал Игорь Николаев , который появился за несколько минут до конца фестиваля.

Он исполнил свои «Поздравляю», и конечно, выпил за любовь прямо на сцене.

Завершился концерт совместным исполнением всех участников и зрителей самой знаменитой песни Фатьянова «Когда весна придет не знаю …».