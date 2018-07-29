Со сцены выпил за любовь 

В Вязниках на «Солнечной поляночке» прошел 45-й фестиваль поэзии и песни, посвященный творчеству нашего земляка Алексея Фатьянова.
Открыла концерт Алика Смехова, которая в сопровождении фанфарной группы духового оркестра исполнила всем известную песню «В городском саду играет духовой оркестр». После к ней присоединился ее отец — главный Атос России Вениамин Смехов.
Отмечу, что в этом году Фатьяновскую премию получили Андрей Романов и руководитель областной филармонии Анатолий Антонов.
Исполнить стихи и песни на стихи Алексея Фатьянова приехали участники фестиваля со всей России. Среди звезд заслуженная артистка России Татьяна Ветрова, заслуженный артист России Валерий Семин, заслуженный артист Украины Сергей Шеремет, поэт и актер Владимир Вишневский, народный артист России, Украины и Молдовы Александр Морозов.
Порадовала своим выступлением и финалистка телевизионного проекта «Народный артист 3» Марина Девятова. Со сцены были исполнены такие хиты, как «Соловьи», «Тальяночка», «Где же вы теперь друзья однополчане?» и многие другие.
Один из участников проекта «Фабрика звезд» Марк Тишман, который также порадовал зрителей своим голосом рассказал, что песни на стихи Фатьянова буквально давят за душу.
«Это просто уникальный человек. В его стихах есть драма, есть история. Конечно, его песни любят все. Думаю, что и сейчас у нас есть хорошие поэты в стране, но музыка востребована совершенно другая. Я первый раз в Вязниках, но эта поляна, эта сцена — все, как песнях Фатьянова. Дух захватывает», — поделился своими эмоциями Марк Тишман.
Главным гостем праздника стал Игорь Николаев, который появился за несколько минут до конца фестиваля.
Он исполнил свои «Поздравляю», и конечно, выпил за любовь прямо на сцене.
Завершился концерт совместным исполнением всех участников и зрителей самой знаменитой песни Фатьянова «Когда весна придет не знаю …».
«Я весь концерт пела. Вот сидела и пела. Это уникальный был человек. Как можно было написать столько стихов, от некоторых просто хочется плакать. В следующем году у нас юбилей Фатьянова — 100 лет. Надо чтобы сюда приехало, как можно туристов. Будем работать с Министерством культуры. Сейчас вот решаем, что делать с этой поляночкой. Склон едет. Сцена может тоже рухнуть из-за этого. Будем решать. Приедут специалисты, посмотрят и скажут свое решение, но Фатьяновским праздником будм заниматься и дальше. Конечно, не в Кремле его отметим, но отметим, как следует. Как я уже говорила, была область пьющая, а стала поющая. Вот, Фатьяновский праздник тому подтверждение», — после концерта сказала Светлана Орлова.