Skolkovo Jazz Science

Музыка, научные интерактивные проекты, дискуссии с участием экспертов мирового уровня и детские лаборатории. Хедлайнером станет Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана

Подробная программа — на сайте фестиваля.

Дети в возрасте до 7 лет (включительно) — бесплатно, стоимость билетов для детей и взрослых — от 1500 рублей.

Фестиваль пройдет на территории инновационного центра «Сколково», добраться до него можно будет на бесплатном шаттле от метро «Парк Победы».