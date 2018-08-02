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Skolkovo Jazz Science 

CHIPS journal 1 час назад
Фото: CHIPS journal
Музыкальный open-air фестиваль с научной программой в инновационном центре «Сколково».
Музыка, научные интерактивные проекты, дискуссии с участием экспертов мирового уровня и детские лаборатории. Хедлайнером станет Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана.
Подробная программа — на сайте фестиваля.
Дети в возрасте до 7 лет (включительно) — бесплатно, стоимость билетов для детей и взрослых — от 1500 рублей.
Фестиваль пройдет на территории инновационного центра «Сколково», добраться до него можно будет на бесплатном шаттле от метро «Парк Победы».
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