Сергей Безруков снял двухлетнюю дочь в новом клипе

Сергей Безруков снял дочь в новом клипе

Известный актер и певец Сергей Безруков на днях выпустил третий сингл своей рок-группы «Крестный папа» под названием «С какой мы планеты». А вчера он заявил, что уже даже успел снять на эту песню новый клип. Для видеоролика актер решил использовать исключительно свои домашние съемки, в которых приняла участие его 2-летняя дочь Маша.

Летняя песня, летнее видео, летнее море и летняя Маша! Клип сингла «С какой мы планеты» снимать вроде как и вовсе не планировали, а потом решил поделиться настроением, которое бывает от домашних съемок!📽️ Они самые настоящие, самые искренние. Когда вокруг нет никого, все снято на мобильный. Может, оно и не сильно профессионально, но зато настроение — самое то!

— рассказал подписчикам в Instagram Сергей Безруков.

Чуть позже актер признался, что на съемку всего видео он потратил всего полчаса. Поэтому в соцсети он предложил поклонникам снять свои «телефоноклипы» на песню «С какой мы планеты», пообещав пригласить победителя на концерт группы и подарить возможность выйти на сцену.

С самом же ролике можно увидеть, как Сергей Безруков и его дочь Маша веселятся на пляже. Они играют с воздушным шариком, гуляют по песку и в лесу. Клип уже можно просмотреть на видеохостинге YouTube.

«Красота. Cпасибо вам, Сергей, за вашу песню, нежность, любовь к доченьке, за ваш талант, красоту, за видео», «Здоровская песня и видео к ней! На мой взгляд лучшего клипа к такой позитивной, светлой песне и не придумаешь!», «Песня очень классная. А малышка ну вообще супер», «Клип потрясающий! Классный! Машенька-чудо!», — комментирует публика.

Публикация от Сергей Безруков (@s_bezrukov) 10 Июн 2018 в 11:52 PDT Напомним, Сергей Безруков женился на режиссере Анне Матисон в марте 2016 года. Чуть позже, 4 июля, у пары родилась дочь Мария. А в конце мая стала известна еще одна радостная новость. Актер сообщил, что вскоре в их семье ожидается пополнение — Анна Матисон вновь беременна.

Также у Сергея Безрукова есть внебрачные дети — сын Иван и дочь Александра. Как уже писал «Летидор», актер дал интервью, в котором признался, что помогает их матери воспитывать ребят.