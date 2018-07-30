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Джастин Бибер торопится со свадьбой
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Джастин Бибер торопится со свадьбой 

News.ru 30 июля 2018
Канадский певец и автор песен Джастин Бибер женится на американской модели Хейли Болдуин, и только потом продолжит работу над новыми песнями.
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