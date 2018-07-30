Владимир Шахрин выпустил совместный трек с рэпером Мишей Маваши

Рэпер Миша Маваши и Владимир Шахрин выпустили совместный трек. Музыканты представили новую версию песни группы Чайф — «Псы с городских окраин». На совместную песню исполнители даже сняли клип, об этом сообщает в понедельник, 30 июля, «АиФ-Урал»

Клип на песню «Псы с городских окраин» снимался на Свердловской киностудии. Ролик получился очень суровым: с тюрьмой, бойцовскими собаками, татуировщиком, суровыми пацанами «с района», которые ходят в спортзал. В песне куплеты исполняет Миша Маваши, а припев — Владимир Шахрин. В клипе, кстати, музыканты также снимались вместе. Сингл войдет в новый альбом Миши Маваши «Утром — виселица. Вечером — танцы».

В комментариях в «Instagram» пользователи отметили, что новая работа исполнителей им понравилась: «Крутая песня, братиш, очень крутая», «Отличный трек! У меня его соседи за неделю точно выучат», «Клип и сам текст просто шикарен, с живой музыкой стало ещё круче, с нетерпением жду полного альбома», «Отличная работа…Взрослая», «Жизненно, круто. Музыка и текст соответствуют», «Очень здорово вышло, до мурашек! Слушаем целый день», «Миша, песня и задумка на 5+! Молодцы! Экспериментируйте дальше». Вместе с тем один из пользователей отметил, что новая песня напоминает репертуар группы 25/17, которая начинала с жанра хип-хоп, но потом приобрела роковое звучание. Однако у Миши Маваши нашлось, что ответить на этот счет: «Да, много. у кого есть песни с рок-музыкантами. Я просто перерос рамки „хип-хопчика“. Хочу писать хорошие и живые песни. И делаю это. Новый альбом весь на таком уровне».

Владимир Шахрин группа Чайф. Интрига. За фото спасибо Оле @baranova_olga_photographer #мишамаваши #чайф #шахрин #песни #екатеринбург

Публикация от Миша Маваши (@mishapitbullmavashi) 30 Июн 2018 в 9:30 PDT Судя по странице Миши Маваши в «Instagram», в Екатеринбург рэпер прилетел 25 июня. Отснять видео в уральской тсолицы музыканты и киношники успели за несколько дней. «Отличная команда. В культурной столице Урала много талантливых и интересных людей. Первый день съемок впечатлил и даже вдохновил», — прокомментировал Миша Маваши. Помимо съемок музыкант успел съездить в Нижний Тагил, посетить музей Владимира Высоцкого и подняться на смотровую площадку бизнес-центра «Высоцкий».