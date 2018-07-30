Группу BTS слушают спортсмены

Если кто-то думал, что поклонники корейской группы BTS — это девушки, вы ошибались. Среди них есть и-летний американский рестлер Джон Сина (John), который ещё в феврале признался, что слушает их музыку, выложив в свой фото парней.

И вот теперь на Comic-Сon он снова заговорил о корейской группе, восхвалял солистов и особенно выделил J-Hope.

«Я очень люблю их музыку, — мой любимчик, потому что у нас с ним много общего. Но, конечно, я получаю удовольствие от той страсти и энергии, которые они создают вместе. Думаю, это действительно что-то особенное», — поделился Джон

Спортсмен даже пошутил, что был бы не пртив стать их охранником, ведь у таких парней фанатов и не пересчитать, сколько. И это, говорит, оправданно, ведь — именно та группа, которая подняла корейскую поп-культуру на мировой уровень.