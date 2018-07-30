Девочка исполнила на скрипке знаменитый хит Despacito лучше оригинала — видео

Этот импровизированный концерт произошел в городе Санта-Монике, расположенном на западе округа Лос-Анджелес, штат Калифорния.

Смотрите на видео, как слушатели бурными овациями оценили выступление юной скрипачки, исполнившей мировой хит Despacito.