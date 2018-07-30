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Девочка исполнила на скрипке знаменитый хит Despacito лучше оригинала — видео
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Девочка исполнила на скрипке знаменитый хит Despacito лучше оригинала — видео 

Sputnik Эстония 30 июля 2018
Фото: Sputnik Эстония
Этот импровизированный концерт произошел в городе Санта-Монике, расположенном на западе округа Лос-Анджелес, штат Калифорния.
Смотрите на видео, как слушатели бурными овациями оценили выступление юной скрипачки, исполнившей мировой хит Despacito.
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