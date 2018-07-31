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В Тверской области пройдет III музыкальный фестиваль «Джаз-пленэр в Домотканово»
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В Тверской области пройдет III музыкальный фестиваль «Джаз-пленэр в Домотканово» 

tvernews.ru 31 июля 2018
Фото: Караван+Я
Зрителей ждет музыкальная программа под открытым небом с участием музыкантов из Твери, Москвы и Санкт-Петербурга.
За три года своего существования фестиваль стал одним из самых ярких событий музыкальной жизни Верхневолжья, ежегодно он собирает сотни поклонников джаза. Формат пленэра задает фестивалю особую атмосферу свободного творчества и импровизации.
В качестве специального гостя на фестиваль из Санкт-Петербурга приедет Лера Гехнер — участница шоу «Голос 5», певица и композитор, создатель многих джазовых проектов в России и Германии. Столичные джазовые традиции представит московский Jazz-Band Марины Волковой. Участники ансамбля хорошо известны всем любителям джаза оригинальными аранжировками редко исполняемых композиций в стилях твист, шэйк, бугги, свинг 60-70-х годов XX века.
Знаменитый тверской джазмен Евгений Малышев, играющий на альт-саксофоне, выступит вместе с вокалисткой Мариной Маливановой и клавишником Валерием Соколовым. Одна из самых популярных джазово-блюзовых команд Твери — «The Flats» под руководством соло-гитариста Тиграна Туниева исполнит композиции из своего репертуара в стиле джаз-рока, блюза и фанка. Также зрители смогут увидеть выступления саксофониста Александра Красоткина, команды «City Blues Band», джазового пианиста Владимира Ишиева. С интересными фактами из истории джаза слушателей познакомит ведущий фестиваля, актер театра и кино Тарас Кузьмин.
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