В Тверской области пройдет III музыкальный фестиваль «Джаз-пленэр в Домотканово»

Зрителей ждет музыкальная программа под открытым небом с участием музыкантов из Твери, Москвы и Санкт-Петербурга.

За три года своего существования фестиваль стал одним из самых ярких событий музыкальной жизни Верхневолжья, ежегодно он собирает сотни поклонников джаза. Формат пленэра задает фестивалю особую атмосферу свободного творчества и импровизации.

В качестве специального гостя на фестиваль из Санкт-Петербурга приедет Лера Гехнер — участница шоу «Голос 5», певица и композитор, создатель многих джазовых проектов в России и Германии. Столичные джазовые традиции представит московский Jazz-Band Марины Волковой . Участники ансамбля хорошо известны всем любителям джаза оригинальными аранжировками редко исполняемых композиций в стилях твист, шэйк, бугги, свинг 60-70-х годов XX века.