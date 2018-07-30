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Imagine Dragons выступят в Москве в конце лета
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Imagine Dragons выступят в Москве в конце лета 

Журнал ОК! 30 июля 2018
Фото: @imaginedragons
Столпы американского инди-рока возвращаются в Москву с грандиозным шоу 29 августа на стадионе «Лужники» (Большая спортивная арена «Лужники»)! Специальным гостем концерта станет британская группа The Vaccines, неоднократные номинанты NME и Brit Awards, этой весной выпустившие свой новый альбом Combat Sports.
2018 год для Imagine Dragons юбилейный — четверка музыкантов затеяла сколотить группу десять лет назад в Лас-Вегасе. Поначалу парни жили в одной квартире, вынуждены были играть в любых местах за небольшие деньги, но шаг за шагом приближались к настоящему успеху. Ситуация резко изменилась в 2012, после релиза дебютного лонгплея Night Visions, достигшего 2 строчке в чарте Billboard 200 и платинового статуса.
Дополнительное промо-ускорение группе придали саундтреки к блокбастерам «Голодные игры», «Трансформеры» и сингл Warriors, записанный для Чемпионата мира по игре «League of Legends».
Следующий альбом «Smoke + Mirrors» закрепил успех и в рамках тура в поддержку релиза группа впервые посетила Москву и Санкт-Петербург, собрав полные «Олимпийский» и «Ледовый». Добавив в коллекцию саундтреков дорожки к фильмам «До встречи с тобой», «Отряд самоубийц» и «Пассажиры», Imagine Dragons удивили всех альбомом «Evolve» (2017), в котором звучание четверки сильно эволюционировало.
Коммерческий успех закрепил за ними статус группы высшего эшелона, а стадионные гимны Thunder и Believer захватили эфир и сеть с размахом мейнстримных поп-хитов.
«Драконы» известны не только теплым отношениям к фанатам, искренне восхищаясь фан-артом, немалый поток которого, по их словам, приходит из России, но и скрупулезным подходом к лайвам, заявляя, что «просто не имеют права на плохое выступление».
На каждом шоу мы стараемся сделать что-то новое, — говорит фронтмен Дэн Рейнольдс, — исполнить неожиданный кавер или новую песню
Что за сюрпризы к московскому концерту готовят известные своими квестами музыканты, они по традиции не рассказывают, но можно с уверенностью сказать, что это будет ураган. Или Thunder.
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