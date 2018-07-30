Международный фестиваль стартует в консерватории имени Чайковского

В Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского 1 августа стартует XII Международный фестиваль «Собираем друзей».

Масштабное мероприятие проводят уже 12 год подряд.

— Этот летний фестиваль, цель которого — представить публике разные грани музыкальной карты мира, — рассказали на официальном сайте консерватории.

Горожан ждут концерты, где исполнят произведения российских и зарубежных авторов. Гостями станут музыканты из Италии, Турции, Японии, Китая, Колумбии, Болгарии, Армении, США и Латвии.