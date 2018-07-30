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Международный фестиваль стартует в консерватории имени Чайковского
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Международный фестиваль стартует в консерватории имени Чайковского 

Управа Пресненского района города Москвы 7 часов назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
В Московской государственной консерватории имени Петра Чайковского 1 августа стартует XII Международный фестиваль «Собираем друзей».
Масштабное мероприятие проводят уже 12 год подряд.
— Этот летний фестиваль, цель которого — представить публике разные грани музыкальной карты мира, — рассказали на официальном сайте консерватории.
Горожан ждут концерты, где исполнят произведения российских и зарубежных авторов. Гостями станут музыканты из Италии, Турции, Японии, Китая, Колумбии, Болгарии, Армении, США и Латвии.
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