Незрячий певец из Шахт Виктор Тартанов записал песню с Татьяной Булановой

Шахтинец Виктор Тартанов записал композицию «Торжество любви» совместно с популярной исполнительницей 90-х годов прошлого века Татьяной Булановой. Автором новой песни стала супруга Виктора Анна. По словам музыканта, жена работала над композицией целый год и создала «настоящий гимн любви».

— Хотелось, чтобы «Торжество любви» исполнила суперзвезда. А у нас все звезды замешаны в скандалах и интригах. Татьяна Буланова себя ничем таки не запятнала, это по-настоящему светлая личность, — рассказал Тартанов.

Ранее Виктор с Татьяной знаком не был. Поэтому дончанин обратился за помощью к Эвелине Бледанс . Певец уже работал с ней при записи своего альбома. Эвелина согласилась помочь коллеге и передала предложение шахтинца Булановой.

Виктор Тартанов совместно с Эвелиной Блёданс записал песню «Я люблю жизнь»

— Татьяна послушала песню и согласилась её записать. В этой композиции она раскрылась, спела не так, как обычно. Мне кажется, она превзошла себя, — считает Тартанов.

Композиция «Торжество любви» вошла в одноименный альбом донского музыканта. В дальнейшем Виктор планирует снять на эту песню свой новый клип.