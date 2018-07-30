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Незрячий певец из Шахт Виктор Тартанов записал песню с Татьяной Булановой
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Незрячий певец из Шахт Виктор Тартанов записал песню с Татьяной Булановой 

161.ru 30 июля 2018
Фото: 161.ru
Татьяна Буланова и Виктор Тартанов спели в песне «Торжество любви»
Шахтинец Виктор Тартанов записал композицию «Торжество любви» совместно с популярной исполнительницей 90-х годов прошлого века Татьяной Булановой. Автором новой песни стала супруга Виктора Анна. По словам музыканта, жена работала над композицией целый год и создала «настоящий гимн любви».
— Хотелось, чтобы «Торжество любви» исполнила суперзвезда. А у нас все звезды замешаны в скандалах и интригах. Татьяна Буланова себя ничем таки не запятнала, это по-настоящему светлая личность, — рассказал Тартанов.
Ранее Виктор с Татьяной знаком не был. Поэтому дончанин обратился за помощью к Эвелине Бледанс. Певец уже работал с ней при записи своего альбома. Эвелина согласилась помочь коллеге и передала предложение шахтинца Булановой.
Виктор Тартанов совместно с Эвелиной Блёданс записал песню «Я люблю жизнь»
— Татьяна послушала песню и согласилась её записать. В этой композиции она раскрылась, спела не так, как обычно. Мне кажется, она превзошла себя, — считает Тартанов.
Композиция «Торжество любви» вошла в одноименный альбом донского музыканта. В дальнейшем Виктор планирует снять на эту песню свой новый клип.
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