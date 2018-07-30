Ещё
Концерт «Ночь Пекина» состоялся в Санкт-Петербурге
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Концерт «Ночь Пекина» состоялся в Санкт-Петербурге 

ИА Синьхуа 30 июля 2018
Санкт-Петербург, 30 июля /Синьхуа/ — Концерт Ансамбля народной музыки китайского телевидения и радиовещания «Ночь Пекина» прошел 29 июля в Санкт-Петербурге.
Китайские артисты вместе с музыкантами Академической капеллы Санкт-Петербурга исполнили такие композиции, как «Праздничная увертюра», «Лунная ночь среди цветов на весенней реке», «Песня пастуха», «Катюша» и др. Слушатели остались очень довольны и аплодировали артистам.
Одна из слушательниц выступления, Надежда, отметила, что китайские музыкальные инструменты имеют особенную тональность, а их тихие мелодии выражают эмоции, волнующее сердце слушателя.
Генеральный консул КНР в Санкт-Петербурге Го Минь отметила, что у музыки нет границ, и китайская народная музыка позволяет аудитории почувствовать энтузиазм и дружелюбие китайского народа.
Концерт «Ночь Пекина» был совместно организован правительствами Пекина и Санкт-Петербурга. Он стал одним из мероприятий Дней Пекина, организованных в «северной столице» России в рамках Годов международного сотрудничества и обменов. Ранее Дни Пекина также прошли в Москве в формате экономических и торговых переговоров, мероприятий по продвижению туризма, выставок фотографии и живописи и др. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо награжден премией "Оскар" в категории "Лучший режиссер" Выставка произведений китайской цветной ксилографии "шичжучжай" в Ханчжоу Произведения искусства из палочек от эскимо
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сериалы, напичканные сексом под завязку
Непредсказуемые кошмары прямого эфира2
Советские актрисы, сыгравшие роли не по возрасту5
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок1
Шокирующая история Покахонтас
Видео
00:49
Мила Йовович снова стала инопланетянкой
ТВ
02:04
Шварценеггер переехал лимузин на своем танке
ТВ
00:29
Жуткие несчастные случаи со съемочных площадок
Кино
05:08
Сериалы, напичканные сексом под завязку
ТВ
00:20
Билан заинтриговал свадебным видео
Концерты
03:47
Шокирующая история Покахонтас
С детьми
11:30
Чем готовы пожертвовать актеры ради премий
Кино
04:57
Что стало с актерами из «Дня рождения Буржуя»
ТВ
02:55
Пухлые щеки Костолевского чуть не сорвали съемки
Кино
04:46
Сергей Безруков снял двухлетнюю дочь в новом клипе
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение