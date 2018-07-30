Концерт «Ночь Пекина» состоялся в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 30 июля / Синьхуа / — Концерт Ансамбля народной музыки китайского телевидения и радиовещания «Ночь Пекина» прошел 29 июля в Санкт-Петербурге.

Китайские артисты вместе с музыкантами Академической капеллы Санкт-Петербурга исполнили такие композиции, как «Праздничная увертюра», «Лунная ночь среди цветов на весенней реке», «Песня пастуха», «Катюша» и др. Слушатели остались очень довольны и аплодировали артистам.

Одна из слушательниц выступления, Надежда, отметила, что китайские музыкальные инструменты имеют особенную тональность, а их тихие мелодии выражают эмоции, волнующее сердце слушателя.

Генеральный консул КНР в Санкт-Петербурге Го Минь отметила, что у музыки нет границ, и китайская народная музыка позволяет аудитории почувствовать энтузиазм и дружелюбие китайского народа.

Концерт «Ночь Пекина» был совместно организован правительствами Пекина и Санкт-Петербурга. Он стал одним из мероприятий Дней Пекина, организованных в «северной столице» России в рамках Годов международного сотрудничества и обменов. Ранее Дни Пекина также прошли в Москве в формате экономических и торговых переговоров, мероприятий по продвижению туризма, выставок фотографии и живописи и др. —0—