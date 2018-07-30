Поколение пост-пост: как чеканилась Монеточка и кто вырастил Гречку

Двадцать два, двадцать один, восемнадцать. Конечно же, лет. Музыкальная индустрия России с начала 2018 года ударилась в непривычный для себя обратный отсчет. Исполнители, чьи треки этим летом звучат на каждой вечеринке, становятся все моложе, а их песни ловят хайп все большего масштаба.

Елка, Еще в недалеком 2016-м первую десятку русскоязычного рейтинга популярности занимали исполнители из символического клуба «30+»: Светлана Лобода , Баста, Ольга Бузова Тимати , группа «Сплин», дуэт «Би-2». На их фоне «выстрелившие» два года спустя Элджей, Гречка, T-Fest, Feduk, Монеточка, Face и другие двадцатилетние звезды могут показаться слишком незрелыми. Но только на первый взгляд.

Несмотря на свой юный возраст, некоторым из них, например, 20-летней Монеточке (Лизе Гырдымовой) и 18-летней Гречке (Насте Ивановой) все же удалось перерасти статус интернет-мема и состояться как взрослым исполнителям. Корреспондент «МИР 24» побеседовала с музыкальным критиком Вадимом Пономаревым, чтобы выяснить, в чем феномен популярности вчерашних школьниц и о чем их песни на самом деле.

Откуда они взялись?

Примерно с 2014 года направлением номер один в музыкальной индустрии России стал рэп. Грамотное поколение его первопроходцев открыло молодежи полноценную рэп-культуру с баттлами, диссами, панчами и двойными рифмами. После музыкальной революции, которую произвели в русском рэпе Oxxxymiron, Скриптонит, ATL и другие самобытные исполнители, пришла музыкальная реакция. Мы проснулись в мире, где каждый второй школьник мечтает стать рэпером. Или уже им стал.

Во времена агрессивного засилия рэп-коммьюнити той молодежи, которая любит мелодичную музыку с неглупыми текстами, стало попросту нечего слушать.

По словам Вадима Пономарева, до 2018 года эта музыкальная ниша оставалась пуста. Ее пытались занять Иван Дорн и проекты вроде «Время и стекло», но для молодых людей они звучали слишком слащаво или слишком «возрастно». Так, в качестве эксперимента, и появились две юные исполнительницы, как заход с двух разных сторон. Гречка — со стороны русского рока, Монеточка — со стороны инди-попа.

Младшей из них, Насте Ивановой, в марте этого года исполнилось 18. Она родилась в городе Кенгисепп Ленинградской области и уже с 12 лет начала петь и играть на гитаре. Весной 2016 года 16-летняя девушка стала записывать собственные песни под псевдонимом Гречка и постепенно начала публиковать их в социальных сетях. В 2017 году ее альбом «Звезды только ночью» послушали более 900 тыс. человек.

Екатеринбурженка Лиза Гырдымова, которая старше Гречки на два года, тоже начала свой творческий путь с социальных сетей. В 2017 на YouTube она опубликовала песню «Чайлдфри», записанную вместе с хип-хоп исполнителем Noize MC, а год спустя дебютировала с первым студийным альбомом «Раскраски для взрослых». В мае все песни этого альбома попали в топ-100 сервиса «Яндекс-Музыка» и остаются там до сих пор.

Почему это слушают взрослые люди?

В отличие от своих молодых «коллег», вроде тех же рэперов, поющие девушки — одна с гитарой, другая — с синтезатором наперевес — заручились поддержкой не только у юной аудитории.

По словам Вадима Пономарева, Гречка в основном ориентируется на русский рок нулевых годов, хотя наслышана и про брит-поп, и про облегченные рок-альтернативы. Ее целевая аудитория гораздо старше ее самой, поэтому логично, что в августе этого года она готовится выступить на фестивале «Нашествие», завсегдатаи которого и вовсе годятся ей в отцы. Это поклонники «Арии», групп «Конец Фильма», «Uma2rman», «Ундервуд», «Пикник», «Калинов мост» и «Ночных снайперов». Фото: wikimedia.org / WombatNoir

Монеточка тоже ориентирована на слушателя постарше. «Девушка в образе набоковской Лолиты с нежным голоском зацепила многих взрослых людей. По сути она повторила путь Натальи Ветлицкой , — та еще в 90-е ровно так же влюбила с себя пузатых 40-летних мужчин своей лолитообразностью», — отмечает музыкальный критик.

Но дело тут, конечно, не только в конфетном образе, кудрявых белых волосах и короткой юбочке из фатина. Необычного в Монеточке оказалось то, что стилистики, в которой она работает, попросту не существует. Она не музыкант, а поющий поэт.

«Музыка для нее очевидно второстепенна, а те парни, которые делают ей сейчас аранжировки, скорее ориентируются на лондонский инди-поп, безликий и бессмысленный. Появятся другие парни — и Монеточка может запеть хоть диско, хоть трип-хоп. Для нее это все без разницы, ведь она поэт, и ей в первую очередь важно донести текст», — констатирует собеседник «МИР 24».

О чем их песни?

В песнях Монеточки и Гречки многие критики видят манифест поколения, рожденного в последние годы 90-х — начало нулевых. Посыл текстов Насти и Лизы разный, как и их лирические героини, которых объединяет только время взросления — с 2010 и по сей день. В остальном же они — скорее противоположности.

«Гречка — это условная пэтэушница, которая ощущает себя загнанным в угол щенком, и поэтому поет про фрустрированные переживания никем не понятого подростка. Ее героиня — из тех, что думают о себе, как о величайшей ценности человечества, но в чем она — объяснить не в состоянии. Потому что этой ценности-то и нет. Зато миллионы подростков ощущают свое родство с этой позицией и думают точно так же, как описывает Гречка, — вот и попадание в целевую аудиторию», — рассказывает Вадим Пономарев.

Лирическая героиня Монеточки находится по ту сторону баррикад. Лиза — это прекрасно образованная барышня из спецшколы, интеллектуальный мажор, которому чужды многие комплексы.

Зато она блистательно объясняет, какие отношения среди одноклассников в ее школе, какие минусы и плюсы есть у условной «некрасавицы» на бытовом уровне, почему ее ровесники ходят на митинги, и что такое деньги для того, кого кормят мама и папа.

«Моменты взросления она переживает через простые интуитивные действия: вот я иду в магазин, вот познакомилась с мальчиком, вот прочитала книжку — то, что каждый делает в ее возрасте. И это цепляет», — отмечает критик. Также, по словам эксперта, утверждения о том, что на девушек работают гострайтеры — это не более чем слухи. «Тексты Гречки и Монеточки написаны самим певицами, и при внимательном прочтении можно определить, в каком возрасте они были сочинены», — добавляет Пономарев.

Что будет дальше?

По мнению многих музыкальных критиков, «Раскраски для взрослых» стал главным русскоязычным альбомом 2018 года. Песни Гречки также не покидают верхние строчки летнего чарта, при том, что обе девушки еще не звучат на радио и лишь эпизодически появляются на телевидении.

Предполагать, как дальше сложится их карьера, невозможно, ведь в современной музыкальной индустрии артисты могут появиться в поле зрения на месяц, а потом пропасть насовсем. «В перспективы Гречки я не очень верю. Монеточка, если найдет более приемлемое коммерческое звучание своих песен, вполне может остаться надолго», — отмечает Вадим Пономарев.

Пока же Монеточка и ее коллега Гречка не вышли на массовый уровень. У них нет радиохитов, которые бы донесли их образы до населения, а на концертах они проявляют себя пока скорее неуверенно. В этом главная опасность, например, Монеточки, — остаться клубной певицей Садового кольца. Поэтому уже с осени 2018 года она начнет первый концерт по России.

Как бы ни сложилась их карьера дальше, появление поющих Лизы и Насти символизирует долгожданную смену музыкального поколения. И какой бы многогранной ни была хорошо знакомая нам культура хип-хопа или набивший оскомину поп, у поколения пост-пост, к счастью, есть свои прекрасные ориентиры.

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