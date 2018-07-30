Более 10 тыс. человек примут участие в фестивале студотрядовской песни на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Более 10 тыс. человек примут участие в фестивале студотрядовской песни «Знаменка», который пройдет на берегу реки Пышма в Свердловской области с 3 по 5 августа. Об этом в понедельник сообщила руководитель пресс-службы фестиваля Оксана Сушинских на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

"Каждый год увеличивается количество делегаций из других областей. В этом году

до 10 тыс. человек (ожидаем) с учетом всех желающих, кто захочет к нам присоединяться", — сказала Сушинских. По данным организаторов, в этом году на фестиваль приедут делегации из Тюмени, Челябинской области, Перми, Удмуртии, а также Алтая. «Студенческие отряды выезжают одним большим коллективом. В одной делегации может быть от 10 до 60 человек», — отметила заместитель директора фестиваля Ольга Неуймина.

В этом году впервые в рамках фестиваля пройдет музыкальная викторина русскоязычных песен. «В духе всех молодежных музыкальных шоу мы сделали свою версию викторины для любителей русскоязычных песен „Запой, Знаменка“, где нужно будет угадать отрядную студенческую песню, популярную русскую песню или песню военных лет», — пояснила Сушинских.

По ее словам, победители получат сувенирную продукцию с логотипом фестиваля. «Перед самой викториной мы готовы будем принять до 14 команд по четыре человека в каждой. Если такой конкурс понравится участникам, то планируем его повторить», — добавила она.

О фестивале

Фестиваль песни «Знаменка» возник в 1978 году как фестиваль «целинной» песни Богдановического зонального студенческого отряда. С 1989 года смотр проходит на берегу реки Пышма близ села Знаменское. Лауреатами конкурса в разные годы были экс-лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов , музыкант Леонид Ваксман, редакция юмористической газеты «Красная Бурда» и участники команды КВН «Уральские пельмени».

Первый студенческий строительный отряд был сформирован в 1964 году в Уральском политехническом институте, он отправился на целину в Западно-Казахстанскую область, под город Актюбинск. В 1980-е годы численность отрядов доходила до 20 тыс. человек. В настоящее время стройотрядовское движение на Среднем Урале охватывает около 4 тыс. студентов из всех высших учебных заведений, движение ветеранов стройотрядов насчитывает более 100 тыс. человек.