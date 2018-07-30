На «НАШЕСТВИИ 2018» откроют третью сцену «Высоцкий»

В этом году на фестивале «Нашествие» появится сцена нового формата. В России стартовал фестиваль «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ»! Его организовали Центр и Фонд Владимира Высоцкого совместно с Фондом и радиостанцией «Наше Радио». Важнейший этап пройдёт в рамках легендарного Фестиваля «Нашествие».

Сергеем Горбачёвым и Молодые музыканты-авторы из разных уголков страны получают шанс стать настоящими звездами. На сцене «Высоцкий», режиссёром которой является поэт и руководитель Московского театра поэтов Влад Маленко, 4го и 5го августа зрители смогут увидеть выступления 50 участников и групп, отобранных Жюри во главе с Никитой Высоцким Андреем Матвеевым . Спектакли, перформансы и творческие встречи для сцены «Высоцкий» подготовили звезды первой величины — гости «Нашествия», а также артисты Московского театра поэтов, молодые выпускники ГИТИСа, Щуки, Щепки, Школы-студии МХАТ и ВГИКа, которые станут живым воплощением персонажей песен Владимира Высоцкого.

Отдельным подарком для зрителей будет выступление артистов Фонда Елены Образцовой . Звезды мировой оперной сцены Ольга Пудова и Владимир Дмитрук представят произведения Владимира Высоцкого в необычном оперном формате. Но главные герои сцены «Высоцкий», конечно, молодые музыканты! Во время их выступлений нас всех ждёт интерактив, который включит всех зрителей в общую историю «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ» и объединит всех нас — слушающих и поющих!

С помощью зрителей Фестиваля мы узнаем имена десяти финалистов «ВЫСОЦКИЙ. ФЕСТ», которые осенью выступят на большом финале в Москве на Таганке. Друзья! Приглашаем вас на сцену «Высоцкий»! Новые имена! Новые голоса! Новые песни России!