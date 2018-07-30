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«Мы превращаемся в город в городе», — исполнительный директор Alfa Future People Сабина Михайлова
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«Мы превращаемся в город в городе», — исполнительный директор Alfa Future People Сабина Михайлова 

В городе N 30 июля 2018
Фото: В городе N
Масштабный фестиваль электронной музыки и технологий Alfa Future People пройдет в поселке Большое Козино недалеко от Нижнего Новгорода с 10 по 12 августа. За три дня на четырех сценах AFP выступят более 100 диджеев из разных стран, среди которых всемирно известные музыканты Tiesto, Steve Aoki, Vini Vici, Afrojack, Yellow Claw, Krewella и многие друге.
По словам дирекции фестиваля, в 2018 году в организации Alfa Future People задействованы около 12 тысяч сотрудников, а 50 гектаров земли, на которых развернулась площадка музыкального мероприятия, почти полностью застроены. Это совсем не удивительно, поскольку масштаб фестиваля требует создания полноценной инфраструктуры.
Тема фестиваля — большое космическое путешествие с космическими эмоциями, драйвом, музыкой. Действительно, наша площадка напоминает космический корабль, а тематика прослеживается во всем: начиная с космического шлема и заканчивая арт-объектами на фестивале. И во время церемонии интро первого и второго дня вы ощутите на себе весь драйв, когда наш космический корабль взлетает и отправляется в музыкальное путешествие. В этом году площадка Alfa Future People максимально застроена, и в подготовке задействованы порядка 10-12 тысяч сотрудников. Мы действительно превращаемся в город в городе.
Сабина Михайлова
исполнительный директор
Alfa Future People
Напомним, организаторы AFP рассказали о нововведениях, которые ждут гостей фестиваля.
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