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На фестивале «Нашествие» погиб посетитель
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На фестивале «Нашествие» погиб посетитель 

BFM.RU 17 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
На фестивале «Нашествие» в Тверской области погиб посетитель, сообщил «Интерфаксу» источник. По его словам, посетитель с флагом зацепил электропровод, он умер от удара током.
Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.
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