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Обеспечивать безопасность и порядок на «Нашествии-2018» ежесуточно будут более двух тысяч человек
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Обеспечивать безопасность и порядок на «Нашествии-2018» ежесуточно будут более двух тысяч человек 

tvernews.ru 30 июля 2018
Фото: tvernews.ru
На фестивале «Нашествие — 2018», который состоится в Большом Завидово Тверской области с 3 по 5 августа, за безопасность гостей и участников будут отвечать более двух тысяч представителей силовых структур, частных охранных предприятий. Для оказания содействия организаторам в этом вопросе в Правительстве Тверской области создана рабочая группа.
За обеспечение охраны общественного порядка и безопасность граждан будут ежесуточно отвечать около 800 сотрудников УМВД России по Тверской области, около 500 представителей Росгвардии, 40 сотрудников ГУ МЧС России по Тверской области. В этом году на фестивале задействовано 750 представителей частных охранных предприятий, это в два раза больше, чем в прошлом году. За организацию безопасности дорожного движения будут отвечать 120 сотрудников УГИБДД России по Тверской области.
Впервые на территории фестиваля установят 14 камер видеонаблюдения, организуют диспетчерский пункт. Вся оперативная информация будет стекаться в специально созданный ситуационный центр. На фестивале обеспечат дежурство медицинских бригад скорой помощи, врачей центра медицины катастроф, Конаковской центральной районной больницы.
В этом году фестиваль пройдет в Тверской области уже в 13-й раз. Для удобства гостей до 14 единиц увеличено количество въездов на стоянки, которых также стало больше — 4. Предусмотрено укрепление территорий щебнем, а также дежурство эвакуационной техники и специалистов, которые при необходимости смогут оказать помощь в ремонте автомобилей. В этом году станет больше входных групп для зрителей, продуманы логистические и другие решения для безопасности и комфорта участников фестиваля.
Перед фестивалем организована санитарная противоклещевая обработка территории, отбор проб воды, скос травы, уборка.
Всего на «Нашествии-2018» будет работать свыше 40 интерактивных зон и развлекательных площадок. Ожидается, что в этом году на трёх сценах фестиваля выступят 150 музыкальных групп. Совместно с Благотворительным фондом Владимира Высоцкого в рамках фестиваля пройдёт этап Всероссийского конкурса для молодых авторов-исполнителей «Высоцкий. Фест».
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