Уральская певица, покорившая Макса Фадеева в шоу «Песни», выпустила клип

Певица из Екатеринбурга Кристина кошелева, покорившая продюсера Максима Фадеева во время участия в шоу «Песни» на ТНТ, выпустила свой первый клип. У уралочки вышло видео на песню, которую она записала во время участия в проекте, об этом сообщает в понедельник, 30 июля, «АиФ-Урал»

Видео вышло на песню «Больше нет сил». Ролик был выложен сегодня в социальных сетях и на канале лейбла Макса Фадеева «Malfa» на Youtube. В клипе снялась сама Кристина Кошелева. По сюжету она забирает из ночного клуба своего подвыпившего парня, а, когда приводит домой, к ним приходят его многочисленные друзья. Вместе с ними молодой человек продолжает вечеринку. Из-за этого девушке приходится страдать, так как ее парень совершенно не обращает на нее внимания. Заканчивается видео совершенно необычно: молодой человек просыпается и видит, как его подруга занимается медитацией в воздухе.

По словам Кристины Кошелевой, клип снимался нон-стоп, сделать это удалось практически за сутки. Для певицы это был первый клип и, по ее признанию, процесс ей понравился: «Люди, с которыми я работала, и сам процесс мне настолько понравился, что на любые возникающие проблемы я просто не обращала внимания. Было полное ощущение, что я пережила за тот день еще одну жизнь с этими людьми».

Почему для ролика был выбран именно такой сюжет, исполнительница пока не комментирует, предлагая поклонникам угадать самим: «Я сама до последнего не знала, чем закончится наша история и для меня неудивительно, что никто из вас не угадал, чем все закончится. Развязка и правда неожиданная, но, почему все именно так, пока не буду писать — попробуйте угадать сами».

Супер волнительный день наступил Наконец-то я могу показать вам результат нашей работы. Честно скажу, клип снимался нон-стопом, практически за сутки, пока у меня был маленький перерыв между гастролями. Но люди, с которыми я работала, и сам процесс мне настолько понравился, что на любые возникающие проблемы я просто не обращала внимания. Было полное ощущение, что я пережила за тот день еще одну жизнь с этими людьми. Ну и концовка… я сама до последнего не знала, чем закончится наша история и… для меня неудивительно, что никто из вас не угадал, чем все закончится. Развязка и правда неожиданная, но, почему все именно так, пока не буду писать — попробуйте угадать сами. Мое предложение сходить куда-то с вами все ещё в силе)) Пишите в комментариях на YouTube (читать буду только там), как вы понимаете концовку клипа. А уже в следующем посте я подробно расскажу значение финала и вообще про это видео, а пока… смотрите клип, в который я вложила все эмоции и всю душу. Ссылка в шапке профиля

Публикация от Кристина Кошелева (@kosheleva.aveleshok) 30 Июл 2018 в 3:12 PDT Судя по комментариям, поклонникам результат работы пришелся по душе: «Клип просто нереальный, тебе хочется верить, отлично смотришься в кадре, от просмотра по телу мурашки», «Эта песня пробуждает столько эмоций, чувств, ощущений. Душа наизнанку… Кристина, спасибо тебе за это», «На все 100% отдалась, это видно! И поэтому до глубины цепляет! Ты большая молодец», «Когда я смотрела на твои слёзы, мне самой хотелось заплакать», «Первое, что я сделала, когда проснулась утром, — посмотрела клип, разбудила мужа, чтобы тоже посмотрел. Клип понравился, ты в нём какая-то настоящая. Успехов в творчестве. Ждём новых песен и клипов».

Напомним, певица Кристина Кошелева из Екатеринбурга участвовала в шоу «Песни» на ТНТ. Она покорила своим голосом не только телезрителей, но и продюсера Максима Фадеева, который в финале предложил ей заключить контракт с лейблом «Malfa».