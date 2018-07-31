МВД Чувашии подало в суд на блогера за информацию о задержании бразильских болельщиков

ГУ МВД по Чувашии подало в суд на блогера Владислава Юсупова из Башкортостана, сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе силового ведомства.

По информации собеседника агентства, судебное заседание пройдет 17 августа в Кушнаренковском районе Башкортостана.

Напомним, 2 июля МВД по Чувашии опровергло информацию о том, что 1 июля на территории республики полицейские задержали автобусы с бразильскими болельщиками чемпионата мира по футболу.

1 июля правозащитник Владислав Юсупов на своей странице в Facebook сообщил, что в Чувашии были задержаны полицейскими 90 автобусов с бразильскими болельщиками мундиаля всего около 2,5 тыс. человек.

«МВД по Чувашской Республике просит признать не соответствующими действительности, оскорбительными, порочащими честь, достоинство сотрудника, а также деловую репутацию МВД по Чувашской Республике сведения, изложенные блогером в открытом сообщении от 1 июля 2018 года на стене его личного профиля в сети Интернет», — пояснили в МВД.