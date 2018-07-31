Энергетики «Россетей» за неделю выполнили 25% запланированных работ

Энергетики «Россетей» за неделю выполнили 25% запланированных работ25% работ, запланированных в рамках Всероссийских учений в Дагестане, сотрудники «Россетей» выполнили за неделю, рассказал на заседании Оперативного штаба главный инженер ПАО «Россети».

Энергетики установили более 4,5 тыс. приборов учета, 320 устройств сбора-передачи данных и свыше 2-х тысяч опор; заменили 113 км «голого» провода; а также произвели ремонт 129 трансформаторных подстанций.

В рамках Учений приезжие сотрудники отслеживают и факты неучтенного потребления энергии.

Так, выявлены более 26 случаев нелегального потребления электричества.

Сотрудники «Россетей» отмечают, что учения в Дагестане являются важным шагом решения проблем, связанных с перебоями электричества.

Годовой эффект от них составит примерно 150 млн руб. Вырученные средства пойдут на развитие энергетической инфраструктуры региона.

Саният Эмирова