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Энергетики «Россетей» за неделю выполнили 25% запланированных работ
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Энергетики «Россетей» за неделю выполнили 25% запланированных работ 

Mirmol.ru 31 июля 2018
Фото: Mirmol.ru
Энергетики «Россетей» за неделю выполнили 25% запланированных работ25% работ, запланированных в рамках Всероссийских учений в Дагестане, сотрудники «Россетей» выполнили за неделю, рассказал на заседании Оперативного штаба главный инженер ПАО «Россети».
Энергетики установили более 4,5 тыс. приборов учета, 320 устройств сбора-передачи данных и свыше 2-х тысяч опор; заменили 113 км «голого» провода; а также произвели ремонт 129 трансформаторных подстанций.
В рамках Учений приезжие сотрудники отслеживают и факты неучтенного потребления энергии.
Так, выявлены более 26 случаев нелегального потребления электричества.
Сотрудники «Россетей» отмечают, что учения в Дагестане являются важным шагом решения проблем, связанных с перебоями электричества.
Годовой эффект от них составит примерно 150 млн руб. Вырученные средства пойдут на развитие энергетической инфраструктуры региона.
Саният Эмирова
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