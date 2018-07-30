Джеймс Блант троллит фанатов в Твиттере

Британский музыкант снова занялся тем, что получается у него лучше всего — шутками над поклонниками. Исполнитель хита «You’re beautiful» почти год не появлялся в Твиттере.

Его посты можно было увидеть очень редко, но Джеймс не забыл похвастаться визитом на королевскую свадьбу в мае этого года.

Тем не менее, в последние несколько недель стало очевидно, что Блант вернулся в социальную сеть с новыми силами и теперь готов подшучивать над поклонниками, как-либо задевшими его самого. И многим это очень нравится. Можно сказать, что 44-летний Джеймс сделал себе имя, когда стал одним из популярных интернет-троллей.

На днях музыкант обидел большую часть жителей Великобритании, упомянув в своем посте популярное шоу «Love Island» («Остров любви»). Один из участников реалити произнес броскую фразу: «Ты похож на того, кто слушает Джеймса Бланта». Обидевшись, музыкант сделал репост этой записи и ответил: «Ты похож на того, кто смотрит „Остров любви“».

Еще одно высказывание, привлекшее внимание певца, гласит: «Джеймс Блант — такой человек, который ищет свое имя в Твиттере». На это замечание музыкант ответил: «Омар (никнейм автора поста) — человек, который ищет упоминание своего имени в Твиттере, но ничего не находит».