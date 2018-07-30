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Волжский народный хор откроет сезон в Самарской филармонии
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Волжский народный хор откроет сезон в Самарской филармонии 

Волга Ньюс 30 июля 2018
Особенностью программы является разнообразие жанров хоровых произведений: хор исполнит исторические, трудовые, игровые песни, романсы и песни советского периода. Будет представлена вся палитра стилей и жанров.
В концерте прозвучат давно известные песни «Вниз по Волге-реке», «Вот мчится тройка почтовая» в обработке П. Милославова, «Вечерний звон», «Подмосковные вечера», одна из последних песен Г. Пономаренко «Молитва». Солировать в этих произведениях будут яркие певцы из молодого поколения артистов Волжского хора.
В программу включены давно не исполнявшиеся в полном варианте трудовые «Припевки крючников» и озорная зарисовка П. Сапожникова «Уж, и я ли молода». Хоровой коллектив готовит два премьерных произведения: мужское гуляние «Крутится, вертится шарф голубой» и величественную картину «Над рекой заря».
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