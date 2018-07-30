Бас-баритон Шэньян и артисты Национального балета Китая выступят во Владивостоке

Концерты пройдут в августе.

3 августа в 19:00 в рамках III Международного Дальневосточного фестиваля «Мариинский» на сцене Приморской краевой филармонии состоится сольный концерт бас-баритона Шэньяна. Обширный репертуар исполнителя включает оперные партии, вокально-симфонические и камерные произведения. Солист выступает со знаменитыми оркестрами мира и сотрудничает с выдающимися дирижёрами.

После завершения III Международного Дальневосточного фестиваля «Мариинский» на Приморской сцене состоятся гастроли Национального балета Китая. 11 августа в 19:00 и 12 августа в 17:00 труппа представит свою версию балета Людвига Минкуса «Баядерка» в хореографии Натальи Макаровой на основе хореографии Мариуса Петипа и Вахтанга Чабукиани. За дирижёрским пультом — Лю Дзю.

Это уже второй приезд труппы во Владивосток. На II Международном Дальневосточном фестивале «Мариинский» состоялось два Гала звезд Национального балета Китая под управлением дирижёра Чжан И.

Национальный балет Китая был основан в 1959 году. Репертуар труппы включает как классические, так и оригинальные балеты. Танцовщики, хореографы, музыканты и артисты театра являются обладателями многочисленных международных наград, завоёванных на крупнейших танцевальных конкурсах, передает пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра.