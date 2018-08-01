Концерт в глуши: смотрим выступление «Чайфа» в поле

Мы покажем и расскажем, как в 200 километрах от Екатеринбурга проходит этот концерт.

e1.ru: последние новости

Кукольники со всего света и рок от Вадима Самойлова: календарь гастролей в Екатеринбурге на август

Клип студентки с Урала, поразившей Фадеева в шоу «Песни», стал самым популярным на YouTube

Танцуем под луной, отрываемся под «Пошлую Молли», едем «Веломагистраль» и ещё 16 идей для выходных