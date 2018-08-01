Концерт в глуши: смотрим выступление «Чайфа» в поле 

Самый необычный концерт в своей истории сыграет сегодня вечером группа «Чайф» — они выступят прямо в поле в глухой деревне Малый Турыш. Все собранные деньги пойдут на строительство общественного центра тут же. Его задумала известный социальный бизнесмен Гузель Санжапова, которая уже несколько лет спасает деревню, выпуская тут крем-мёд.
Мы покажем и расскажем, как в 200 километрах от Екатеринбурга проходит этот концерт.
01 авг. 18:47 На поляне собралось человек 300. Народу немного, но атмосфера отличная. Первыми выступает группа «Джим», в которой играет сын Владимира Бегунова.