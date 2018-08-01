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Концерт в глуши: смотрим выступление «Чайфа» в поле
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Концерт в глуши: смотрим выступление «Чайфа» в поле 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Самый необычный концерт в своей истории сыграет сегодня вечером группа «Чайф» — они выступят прямо в поле в глухой деревне Малый Турыш. Все собранные деньги пойдут на строительство общественного центра тут же. Его задумала известный социальный бизнесмен Гузель Санжапова, которая уже несколько лет спасает деревню, выпуская тут крем-мёд.
Мы покажем и расскажем, как в 200 километрах от Екатеринбурга проходит этот концерт.
01 авг. 18:47  На поляне собралось человек 300. Народу немного, но атмосфера отличная. Первыми выступает группа «Джим», в которой играет сын Владимира Бегунова.
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