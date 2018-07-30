Экс-участницы шоу «Холостяк» Короткова, Самохина и Смирнова встретились на музыкальном фестивале 

Звезды отечественного шоу-бизнеса встретились на музыкальном фестивале Park Live.
В центральном парке культуры и отдыха им. Горького прошел трехдневный музыкальный фестиваль Park Live, где были организованы специальные зоны с летней концепцией Johnnie Fizz Bar. Энергия и стремление к открытиям и наслаждение движением объединились на фестивале под звуки музыки легендарных хедлайнеров.
Среди гостей зоны были экс-участницы пятого и шестого сезонов шоу «Холостяк» Снежана Самохина, Виктория Короткова и Анастасия Смирнова, а также Артем Королев, Любовь Аксенова, Анфиса Черных, Илья Бачурин и Надежда Сысоева и многие другие.
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Фото:пресс-служба