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«Мощнейшая энергетика» на «Квартирнике НТВ у Маргулиса»
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«Мощнейшая энергетика» на «Квартирнике НТВ у Маргулиса» 

Вечерняя Москва 30 июля 2018
Фото: Вечерняя Москва
В субботу 4 августа на «Квартирнике НТВ у Маргулиса» сыграет группа «КняZz» во главе с Андреем Князевым. Музыканты исполнят свои лучшие композиции специально для зрителей НТВ.
Создатель группы Андрей Князев вспомнит о своих первых уроках игры на гитаре, расскажет, какие песни пел на детских утренниках и как формировался его музыкальный вкус. Андрей вспомнит о дружбе и многолетнем совместном творчестве с Михаилом Горшеневым в группе «Король и Шут», а также признается, как принял решение покинуть коллектив и создать свою группу. Хозяин «Квартирника» тоже поделится воспоминаниями, и телезрители узнают интересные подробности о первых выступлениях группы «Машина времени».
На вопрос Евгения Маргулиса о том, как Князеву удается всегда быть в хорошем расположении духа и не унывать, Андрей ответил: «Если в сорок лет хворать, то к пятидесяти годам можно начать хворать основательно, а к шестидесяти вообще не хворать…».
«КняZz» — российская рок-группа из Санкт-Петербурга, созданная Андреем Князевым в 2011 году, когда музыкант отказался от работы в театре над зонг-оперой «TODD» совместно с Михаилом Горшеневым и решил создать сайд-проект для реализации собственного творческого потенциала. Коллектив исполняет музыку в жанрах: готик-рок, фолк-рок, хард-рок, панк-рок, ска-панк.
— Для меня «КняZz» — реальное открытие! О существовании группы я знал, но их репертуар не слышал никогда. Первое знакомство произошло так: искал кого-то на YouTube и случайно открыл на них ссылку. Прослушал весь их сет на каком-то фестивале, артисты оказались с мощнейшей энергетикой и клёвыми песнями! Понял, что нужно звать, если, конечно, не забронзовели от величия! Не забронзовели, пришли и выдали по полной, оказались милейшими людьми с хорошим чувством юмора и самоиронией, а это самое главное! — рассказывает Евгений Маргулис.
Смотрите «Квартирник НТВ у Маргулиса» с группой «КняZz» в субботу 4 августа в 01:20.
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