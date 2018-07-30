«Стыдно за Киркорова: звезда, а на плагиат не мониторит»

Филипп Киркоров решил дать прикурить всем «писакам» и «возмущакам» и снять клип на совместную с Николаем Басковым песню «Ибица». Артист хочет, чтобы видео стало продолжением скандального ролика «Цвет настроения синий» и позволило злопыхателям еще раз потренироваться в составлении петиций. Однако первыми на это отреагировали отнюдь не «возмущаки», а калининградский поэт-песенник, разглядевший в запеве плагиат на одну из своих композиций. «Шторм» узнал подробности, а заодно выяснил, ждет ли исполнителей хоть какое-нибудь наказание.

«Придумайте мне казнь! Четвертуйте меня на Красной площади! Устройте линчевание, гильотину!» — мечтательно перечислял Киркоров, рассказывая о своем клипе и предвкушая, как на него отреагирует «пуританская общественность». И, судя по всему, расплата действительно близка. Только вот совсем не за художественные достоинства.

«На днях мне позвонили знакомые и посоветовали послушать новую песню Киркорова и Баскова «Ибица», — рассказал «Шторму» калининградский продюсер Олег Ершов . — Мол, вроде на твое похоже. Я включил и обомлел: куплет еще не так, а запев — стопроцентное попадание. Только у меня было «Ибица, Ибица! — и биться сердце мое не может», а у них «Ибица — и биться сердце стало чаще». Похожа и музыкальная линия на восемь тактов. Она один в один!»

По словам Олега (как он утверждает, потомка того самого Петра Ершова, сказочника, написавшего «Конька-Горбунка»), в 2005 году он основал «девчачью» группу «Брызги Балтики» и сочинил для нее песню «Ибица». Некоторое время его артистки с успехом гастролировали по всей стране, а когда коллектив распался, он наудачу послал эту композицию Баскову с Киркоровым. Адреса были не личные, а с сайтов, поэтому рассчитывать на ответы особо не приходилось. Отправил — и забыл. Оказывается, лучше бы не посылал.

«И ладно бы эту песню пели в караоке, — обижается автор, — но ведь тот же Киркоров сделает на ней миллионы. Песня уже ушла в интернет! Так что мне хотелось бы разъяснений: от самого ли Киркорова или от его представителей, мне не важно, но это должно произойти. Стыдно: он звезда, а на плагиат не мониторит».

Между тем песня уже стала хитом. Филипп для раскрутки подключил всех своих друзей — от Андрея Малахова до диджея Смэша. Под «Ибицу» теперь зажигает даже бабушка Бузовой, поэтому неудивительно, что все попытки узнать, откуда эта мелодия, заканчиваются ничем. Прочитав вопрос в WhatsApp, обычно общительный артист оставил его без ответа. Отмолчался и его закадычный друг Басков.

А вот автор музыки и слов новомодной песни — киевлянин Антон Пустовой, — услышав тот же самый вопрос, похоже, не только удивился, но и расстроился.

«Во-первых, я даже не знаю, что это за группа такая — «Брызги Балтики», и была ли она популярна, — поделился он. — Ну, ладно бы был какой-то мировой хит, а тут просто парень из Калининграда что-то там спродюсировал, а теперь говорит, что у него воруют. Но мы не для этого работаем, чтобы брать чужое и переделывать под себя. Не для того, чтобы на нас подавали в суд!»

У Пустового есть лишь два предположения, как такое могло произойти. Нот — всего семь, а в основе песни лежит одесский фольклор — знаменитая фраза «и биться сердце перестало», которую он слегка подретушировал, чтобы показать, что главный герой композиции никакой не труп. А вообще, считает он, если вещь действительно цепляет, то ее покупают в течение двух-трех дней после отправки.

«Я такой же обычный человек, который когда-то нашел контакты Киркорова в интернете, — объясняет он. — До песни «Цвет настроения синий» мы с ним никогда не общались, но она взяла и выстрелила. Вот и сейчас, наверное, мой вариант оказался лучше, чем у того парня».

Филиппа Киркорова обвиняют в плагиате уже не первый раз. Например, французский музыкант Жильбер Синуэ потребовал с артиста 15 миллионов рублей за то, что его песня «Шелковая нить» отчаянно напоминала произведение Helwa ya Baladi (хит певицы Далиды). Позже его иск был отклонен. Похожая история случилась, когда на Филиппа пожаловались сразу четыре болгарских композитора — Александр Савельев , Димитар Пенев, Иван Пеев и Найден Андреев. Певец не согласовал использование их произведений и не заплатил им гонорар. Потом конфликт был все-таки улажен.

Кстати, за «Ибицей» последует еще одна песня. По замыслу Киркорова, «Ибица», «Цвет настроения синий» и эта новая композиция должны составить цельное произведение — трилогию.