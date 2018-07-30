Фестиваль под Петербургом соединит классику и рок-музыку 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Фестиваль «Дым над водой. От классики до рока», который пройдет под Петербургом, соберет исполнителей и поклонников этих двух жанров. Как рассказал на состоявшейся в понедельник в пресс— центре ТАСС в Санкт-Петербурге пресс-конференции художественный руководитель и главный дирижер Симфонического оркестра Ленинградской области Михаил Голиков, подобный формат фестиваля в России подготовлен впервые.
"Идея фестиваля — соединить классическую и рок-музыку, показать, насколько они уже близки, что есть между ними переходные направления", — сказал Голиков.
Фестиваль пройдет в поселке Коробицыно Ленинградской области с 3 по 5 августа. По словам Голикова, фестиваль станет конкурентом аналогичным мероприятиям в Европе и Азии, которые сейчас набирают популярность.
На нем выступят Симфонический оркестр Ленинградской области и российские рок-группы, а также несколько ярких исполнителей. Прозвучат хиты классики в стилях рок и поп— симфонии, уникальные фантазии на песни The Beatles, ABBA, Queen в исполнении симфонического оркестра, номера, где совмещаются музыкальное творчество Цоя и Прокофьева, Бизе и группы «Ленинград». Также в программе мастер-классы для детей, лекции по смешанным стилям музыки, совместные выступления классических— и рок-музыкантов.
По словам Голикова, музыканты легендарной Deep Purple одобрили идею фестиваля и разрешили пользоваться названием их хита. Более того, они записали видеообращение к участникам, где пообещали выступить на фестивале в следующем году — мероприятие планируется сделать ежегодным.
Как отметил председатель комитета по культуре Ленинградской области Евгений Чайковский, этот фестиваль должен стать ярким событием культурной жизни Ленинградской области, несмотря на то, что здесь ежегодно проводятся более 100 фестивалей.