Фестиваль под Петербургом соединит классику и рок-музыку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. / ТАСС /. Фестиваль «Дым над водой. От классики до рока», который пройдет под Петербургом, соберет исполнителей и поклонников этих двух жанров. Как рассказал на состоявшейся в понедельник в пресс— центре ТАСС в Санкт-Петербурге пресс-конференции художественный руководитель и главный дирижер Симфонического оркестра Ленинградской области Михаил Голиков , подобный формат фестиваля в России подготовлен впервые.

"Идея фестиваля — соединить классическую и рок-музыку, показать, насколько они уже близки, что есть между ними переходные направления", — сказал Голиков.

Фестиваль пройдет в поселке Коробицыно Ленинградской области с 3 по 5 августа. По словам Голикова, фестиваль станет конкурентом аналогичным мероприятиям в Европе и Азии, которые сейчас набирают популярность.

На нем выступят Симфонический оркестр Ленинградской области и российские рок-группы, а также несколько ярких исполнителей. Прозвучат хиты классики в стилях рок и поп— симфонии, уникальные фантазии на песни The Beatles, ABBA, Queen в исполнении симфонического оркестра, номера, где совмещаются музыкальное творчество Цоя и Прокофьева, Бизе и группы «Ленинград». Также в программе мастер-классы для детей, лекции по смешанным стилям музыки, совместные выступления классических— и рок-музыкантов.

По словам Голикова, музыканты легендарной Deep Purple одобрили идею фестиваля и разрешили пользоваться названием их хита. Более того, они записали видеообращение к участникам, где пообещали выступить на фестивале в следующем году — мероприятие планируется сделать ежегодным.