В Тверской области открывается рок-фестиваль «Нашествие»

ТАСС , 3 августа. Крупнейший рок-фестиваль под открытым небом «Нашествие» открывается в пятницу, 3 августа, выступлением Noize MC, сообщил ТАСС руководитель пресс-центра фестиваля Олег Цуриков

"В этом году на фестивале «Нашествие» выступит 150 музыкальных групп, будут работать три сцены: «Главная» сцена, сцена «Наше 2.0» и сцена «Высоцкий». В 17:00 начнется официальное открытие, и на нем выступит Noize MC — он откроет фестиваль на «Главной сцене», — сказал он.

Также, по словам Цурикова, на «Нашествии» в этом году запланировано не менее «двух десятков различных активностей — спортивных, развлекательных, как для взрослых, так и для детей».

Первые гости уже смогли приехать на фестиваль — доступ на площадку был открыт с 18:00 в четверг. Накануне состоялось и первое выступление «Нашествия» — концерт группы «Кирпичи».

Гости и исполнители

В первый день фестиваля для зрителей на «Главной» сцене выступят группы «Ночные снайперы», «Сплин», Louna, «Кукрыниксы», а также пройдет показ фильма «Тренер».

Вадим Самойлов. Программа второго дня «Главной» сцены будет открыта группой «Анимация», завершит ее оркестр «Глобалис», а воскресенье начнется с авиашоу. Среди наиболее известных коллективов «Нашествия» в этом году — «Ленинград», который и завершит концертную программу третьего дня, «Ария», «Княzz», «Северный флот», «Слот», «Пикник», «Наив», «Секрет», «Алиса», «Ундервуд», «Серьга», «Ногу свело», «Uma2rman», Ольга Кормухина

Как сообщалось ранее, в этом году фестиваль могут посетить не менее 200 тыс. человек. На трех сценах «Нашествия» выступят около 150 музыкальных групп, несмотря на то, что от выступления на фестивале отказались коллективы «Пошлая Молли», «Элизиум», «Порнофильмы», «Йорш», Distemper и певица Монеточка (Елизавета Гырдымова).

Кроме концертных программ, фестиваль включает театральные постановки, кинопоказы, выступления реконструкторов, игры и спортивные соревнования для детей и взрослых, выставки военной техники Минобороны РФ , показательные полеты авиационных групп высшего пилотажа, интеллектуальные игры и лекции от известных людей.

О фестивале

Первый рок-фестиваль «Нашествие» прошел с 10 по 11 декабря 1999 года в Доме культуры им. Горбунова в Москве и был посвящен первой годовщине вещания «Нашего радио». «Нашествие» получило название от серии сборников российской музыки, издававшихся радиостанцией с 1998 по 2005 год. В 1999 году перед аудиторией в четыре тысячи человек выступили десять музыкальных групп и исполнителей.

В 2000 году «Нашествие» впервые прошло летом на открытом воздухе — на ипподроме в Раменском и длилось два дня — 19-20 августа. На фестивале выступили 40 групп и исполнителей, количество зрителей составило 60-70 тыс. человек.

С 2009 года «Нашествие» ежегодно проводится около села Большое Завидово в Конаковском районе Тверской области (посещаемость — от 98 тыс. до 205 тыс. человек).

В 2013 году на фестивале впервые была проведена совместная акция «Нашего радио» и Министерства обороны РФ. С этого времени гостям мероприятия демонстрируют боевые машины российской армии, с 2015 года в рамках фестиваля проходят показательные полеты пилотажных групп.