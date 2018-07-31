В Волгограде 26 августа пройдет молодежный фестиваль «БЕРЕГ-2018»

Фестиваль молодежи «БЕРЕГ-2018» пройдет 26 августа в парке напротив стадиона «Волгоград Арена». Он будет организован в формате уличного мероприятия и объединит несколько тематических площадок, посвященных спорту, моде, музыке, танцам, дизайну и не только.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в парке установят большую сцену, которая станет главной площадкой для выступления молодежи в режиме нон-стоп. На малой сцене амфитеатра состоится открытый пикник-квартирник, где исполнители представят новейшие направления музыкальной индустрии. Посетители фестиваля смогут услышать выступления кавер-групп города.

Кроме того, горожане смогут увидеть граффити, фотовыставку «Сушка», а также посетить лектории-шатры, в которых известные люди проведут лекции и мастер-классы.

Фестиваль будет идти весь день — с 10:00 до 23:00.