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В Волгограде 26 августа пройдет молодежный фестиваль «БЕРЕГ-2018»
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В Волгограде 26 августа пройдет молодежный фестиваль «БЕРЕГ-2018» 

АиФ Волгоград 14 часов назад
Фестиваль молодежи «БЕРЕГ-2018» пройдет 26 августа в парке напротив стадиона «Волгоград Арена». Он будет организован в формате уличного мероприятия и объединит несколько тематических площадок, посвященных спорту, моде, музыке, танцам, дизайну и не только.
Как сообщает пресс-служба мэрии, в парке установят большую сцену, которая станет главной площадкой для выступления молодежи в режиме нон-стоп. На малой сцене амфитеатра состоится открытый пикник-квартирник, где исполнители представят новейшие направления музыкальной индустрии. Посетители фестиваля смогут услышать выступления кавер-групп города.
Кроме того, горожане смогут увидеть граффити, фотовыставку «Сушка», а также посетить лектории-шатры, в которых известные люди проведут лекции и мастер-классы.
Фестиваль будет идти весь день — с 10:00 до 23:00.
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