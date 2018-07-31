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В парке искусств «Музеон» прошло представление балета «Шопениана»
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В парке искусств «Музеон» прошло представление балета «Шопениана» 

Москва меняется 31 июля 2018
Фото: Москва меняется
На деревянной террасе парка искусств
«Музеон»
28 июля был представлен балет «Шопениана» с участием артистов театра «Русский балет». Балет поставлен на музыку польского композитора Фредерика Шопена, а создан Михаилом Фокиным еще в начале XX века.
Конкретного сюжета с развитием в балете нет, в его центре — танцующие сильфиды, воспроизводящие своей грацией и пластикой настроения, свойственные музыке Шопена.
За полчаса до начала спектакля все желающие могли принять в хореографическом мастер-классе, где можно было узнать основные балетные позиции и па, технику подъема на пуанты, а дети смогли разучить танец маленьких лебедей.
Фото © Сергей Авдуевский / Москва меняется
Текст © Дарья Миллер / Москва меняется
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