В парке искусств «Музеон» прошло представление балета «Шопениана»

На деревянной террасе парка искусств

«Музеон»

28 июля был представлен балет «Шопениана» с участием артистов театра «Русский балет». Балет поставлен на музыку польского композитора Фредерика Шопена , а создан Михаилом Фокиным еще в начале XX века.

Конкретного сюжета с развитием в балете нет, в его центре — танцующие сильфиды, воспроизводящие своей грацией и пластикой настроения, свойственные музыке Шопена.

За полчаса до начала спектакля все желающие могли принять в хореографическом мастер-классе, где можно было узнать основные балетные позиции и па, технику подъема на пуанты, а дети смогли разучить танец маленьких лебедей.

Текст © Дарья Миллер / Москва меняется

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