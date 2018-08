Статистики научились отличать песни Маккартни и Леннона

«Вероятность того, что „In Me Life“ написал Маккартни , равна 0,18. Скорее всего, ее написал Леннон ». Фанаты The Beatles и математики из Гарварда Марк Гликман и его бывший студент Дженсон Браун разработали методику статистического анализа, которая позволяет определить, кто из битлов написал песню.

Исследование стилистики, позволяющее выявить характерные для конкретного автора паттерны использования изобразительных приемов и отдельных элементов (при анализе текста — слов), называется стилометрией. Стилометрия позволила, в частности, закрепить авторство Шекспира за пьесой «Двойной обман» (Double Falsehood), которая ранее приписывалась другому автору. Стилометрическая методика Гликмана и Брауна анализирует не текст, а музыку, и позволяет определить, кто из битлов написал мелодию к той или иной песне.

Большую часть текстов и музыки The Beatles написали Пол Маккартни и Джон Леннон (Don't Pass Me By, как известно, написал Ринго). Однако есть масса песен, о которых точно неизвестно, написал их Леннон или Маккартни; воспоминания музыкантов расходятся, в частности, по лирической In my life c альбома Rubber Soul 1965 года.

“Так же, как цвет раскладывают на красный, зеленый и синий в разных пропорциях, мы раскладываем песни Beatles — правда, у нас больше трех компонентов, целых 149”, — объясняет Гликман. Мы учитываем частоты популярных аккордов и сочетания непопулярных, опорные ноты мелодии, частоту встречаемости переходов из одного аккорда в другой и одной ноты мелодии в другую, и мелодический контур. Последний позволяет оценить частоту смены высоты звука в музыкальной композиции. В песнях Леннона мелодический контур очень однообразен, в песнях Маккартни — наоборот.

Для Гликмана и его студента Брауна это было скорее интересное упражнение в статистике, но у метода могут быть и другие приложения. «Мы могли бы рассмотреть историю поп-музыки и проследить, кто на кого повлиял, например», — объясняет ученый.