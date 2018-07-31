Билан заинтриговал свадебным видео

В своем Instagram певец Дима Билан опубликовал несколько отрывков из нового клипа на песню "Пьяная Любовь".

А происходит самая настоящая драка! Билан и певица Polina принимают в ней участие, но не самое активное.

Клип будет в стиле провинциальной свадьбы 90-х, когда праздники еще снимали на видеокассету. Само бракосочетание пройдет как полагается.

У певца костюм на несколько размеров больше и розовая рубашка. По сюжету, его невеста — пергидрольная блондинка, которая отчаянно защищает жениха во время драки. Регистрировать брак будет певица Лолита.

Дима подогревает интерес подписчиков своим комментарием под постом:

" Продолжим?😉 Скоро-скоро 9 мин и 30 секунд музыкального фильма #пьянаялюбовь, уже на этой неделе! Все подробности позже! "

Видео обещает быть смешным и довольно жизненным.