Кукольники со всего света и рок от Вадима Самойлова: календарь гастролей в Екатеринбурге на август

Август, пожалуй, — самый бедный на концерты и гастроли музыкантов месяц. Все отдыхают в отпусках или зажигают на фестивалях (кстати, список тех, которые пройдут этим летом в Екатеринбурге и окрестностях, смотрите здесь). А ещё набираются сил перед осенними концертными турами. В августе можно будет оторваться на концертах Вадима Самойлова , молодого рэпера Yanix и нескольких джазменов. Зато в августе в Екатеринбурге будет нашествие театров. С гастролями приедут артисты из Хабаровска и покажут свои спектакли в Театре драмы, на Мировой карнавал кукол съедутся кукольники из 29 стран мира. Обо всём подробнее — в нашем календаре гастролей на август.