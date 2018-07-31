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Кукольники со всего света и рок от Вадима Самойлова: календарь гастролей в Екатеринбурге на август
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Кукольники со всего света и рок от Вадима Самойлова: календарь гастролей в Екатеринбурге на август 

e1.ru 31 июля 2018
Фото: e1.ru
Август, пожалуй, — самый бедный на концерты и гастроли музыкантов месяц. Все отдыхают в отпусках или зажигают на фестивалях (кстати, список тех, которые пройдут этим летом в Екатеринбурге и окрестностях, смотрите здесь). А ещё набираются сил перед осенними концертными турами. В августе можно будет оторваться на концертах Вадима Самойлова, молодого рэпера Yanix и нескольких джазменов.
Зато в августе в Екатеринбурге будет нашествие театров. С гастролями приедут артисты из Хабаровска и покажут свои спектакли в Театре драмы, на Мировой карнавал кукол съедутся кукольники из 29 стран мира.
Обо всём подробнее — в нашем календаре гастролей на август.
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